A Alemanha goleou a Bósnia por 7 a 0; Holanda venceu a Hungria por 4 a 0 na Liga das Nações | Notícias de futebol

Jonathan Swan, Maggie Haberman



O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu seu secretário de Justiça quase por impulso, no céu entre Washington e Palm Beach, na Flórida. Sua escolha para secretário de Defesa foi um julgamento rápido durante uma apresentação de slides em Mar-a-Lago, sua casa e clube privado na Flórida.

Encorajado, confiante em seus instintos e mais desdenhoso do que nunca da expertise de Washington, Trump está preenchendo os papéis mais importantes em seu governo a uma velocidade vertiginosa. Os conselheiros ficaram surpresos com a rapidez com que ele está fazendo as indicações, preenchendo as posições mais importantes do governo cerca de um mês antes do que fez em 2016.

Grande parte da ação ocorreu sob o lustre na sala de chá em Mar-a-Lago, onde Trump avalia seus potenciais indicados para o gabinete em telas de vídeo gigantes. Ele passa por listas curtas que sua equipe de transição, liderada pelo bilionário Howard Lutnick, elaborou nos últimos meses. Se Trump demonstra interesse em um candidato, a apresentação é projetada para permitir que ele assista imediatamente a vídeos das aparições na TV do potencial indicado.

O conselheiro jurídico de Trump, Boris Epshteyn, que ainda responde na Justiça pelo caso de subversão dos resultados de 2020 no Arizona, exerceu influência significativa na sala de chá e em outros lugares —dizem que ele encorajou a escolha de Trump de Matt Gaetz como secretário de Justiça.

A chefe de gabinete do presidente eleito, Susie Wiles, também está sempre presente, assim como Donald Trump Jr., seu filho mais velho, e Elon Musk, o homem mais rico do mundo.

O presidente eleito está escolhendo pessoas que considera verdadeiramente leais, sem se importar muito se elas podem passar pela confirmação do Senado. Em um período de 48 horas neste mês, Trump anunciou quatro escolhas que surpreenderam Washington: Gaetz, Tulsi Gabbard para diretora de inteligência nacional, Pete Hegseth para a Defesa e Robert F. Kennedy Jr. para a Saúde.

Hegseth, um apresentador da Fox News de 44 anos e veterano militar, atraiu atenção negativa por sua falta de experiência e seu apoio a veteranos de combate acusados de crimes de guerra. Ele também foi alvo de uma denúncia de agressão sexual em 2017, embora nenhuma acusação tenha sido formalizada. Mas a campanha só soube disso depois que Hegseth foi anunciado como indicado, de acordo com uma pessoa familiarizada com a decisão.

A surpresa levantou questões sobre o quanto —ou se— a campanha estava investigando algumas das escolhas de Trump.

Outros nomes atraíram ceticismo, inclusive de senadores republicanos. “Fiquei chocada com o anúncio”, disse a senadora Susan Collins, do Maine, sobre Gaetz, que foi investigado pelo Departamento de Justiça sob suspeita de tráfico sexual infantil, embora o caso tenha sido encerrado sem acusações. “Tenho certeza de que haverá muitas perguntas levantadas em sua audiência.”

Karoline Leavitt, porta-voz da transição de Trump que será a secretária de Imprensa da Casa Branca, desconsiderou as preocupações. “O povo americano reelegeu Trump por uma margem retumbante, dando-lhe um mandato para implementar as promessas que fez na campanha —e suas escolhas para o gabinete refletem sua prioridade de colocar a América em primeiro lugar”, disse.

Trump está agindo como um homem que sabe que retornará a Washington com imenso poder, enfrentando barreiras que ele desgastou constantemente e um Partido Republicano sobre o qual ele tem quase total comando. Ele exigiu que o próximo líder da maioria no Senado, John Thune, permita nomeações em recesso que lhe permitiriam preencher seu gabinete com pessoas que poderiam ser rejeitadas se o Senado completo votasse.

Trump está operando de forma diferente de sua transição de 2016. Ele está mais confiante em seus julgamentos e não sente a necessidade de deliberar ou ouvir um conselho de especialistas que esperaria moldá-lo em algo que se assemelhe a um presidente republicano tradicional.

No final de 2016 e início de 2017, após sua vitória chocante sobre Hillary Clinton, Trump se deleitava em exibir possíveis nomeados no saguão da Trump Tower para que as câmeras de notícias pudessem capturá-los enquanto o bajulavam, e ele frequentemente descia ao saguão para falar com repórteres. Naquela época, ele levava tempo, testando candidatos como se estivessem em “O Aprendiz”, seu reality show, e anunciando suas primeiras escolhas para o gabinete apenas em dezembro de 2016.

Não houve desfile desta vez, e Trump permaneceu fora de vista do público de forma não característica. Com exceção de sua visita à Casa Branca e de uma reunião com correligionários em Washington, Trump mal interagiu com a mídia desde sua vitória em 5 de novembro. Em vez disso, permaneceu em Mar-a-Lago, ocasionalmente jogando golfe em outro clube próximo.

Oito anos atrás, enquanto se preparava para assumir o cargo pela primeira vez em uma cidade e um trabalho que conhecia pouco, confiou no conselho de líderes republicanos e ex-funcionários que também mal conhecia para nomear pessoas sobre as quais ele essencialmente não sabia nada.

Ele contratou pessoas que tinha acabado de conhecer, como seu primeiro secretário de Estado, Rex Tillerson, e seu primeiro secretário de Defesa, Jim Mattis. Esses relacionamentos terminaram de modo terrível; muitos dos primeiros assessores de Trump acabaram escrevendo livros críticos sobre ele e descrevendo-o como inadequado para o cargo.

Trump está determinado a não cometer esse erro novamente. Ele ainda adora credenciais e pedigrees de escolas e empresas de renome, mas está muito mais disposto a abrir mão disso do que no passado. Ele está contratando —acima de tudo— por lealdade. Disse aos conselheiros que foi traído por nomes como seu chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Mark Milley, e seu secretário de Justiça, William Barr —ambos resistiram aos seus esforços para mobilizar o governo para reverter a eleição de 2020.

Agora ele quer na CIA um aliado de confiança, John Ratcliffe, que serviu como diretor de inteligência nacional em seu primeiro mandato. Ele escolheu Gabbard, uma ex-democrata que criticou o estabelecimento de segurança nacional, como sua diretora de inteligência nacional. E ele escolheu o senador Marco Rubio e a deputada Elise Stefanik —dois ex-críticos que se tornaram aliados ferrenhos— como seu secretário de Estado e embaixadora na ONU.

O círculo íntimo de Trump é liderado, como tem sido nos últimos quatro anos, por Wiles, que foi sua gerente de campanha. Também inclui o vice-presidente eleito, J. D. Vance; seu poderoso conselheiro de política doméstica, Stephen Miller; e seu filho mais velho, que tem o papel de garantir que nenhum potencial traidor encontre um caminho para a segunda administração Trump. Musk está em quase todas as reuniões e deixou claro que pretende deixar uma marca profunda no governo federal.