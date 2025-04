A Alemanha pede a unidade da UE depois que Trump revela as tarifas de varredura – DW – 04/03/2025

04/04/20253 de abril de 2025

Trump anunciou as tarifas abrangentes no jardim de rosas da Casa Branca Imagem: Mark Schiefelbein/AP Photo/Picture Alliance

Ao anunciar as novas tarifas e abrangentes sobre o que ele chamou de “Dia da Libertação”, Trump sustentou os conselhos mostrando as taxas a serem impostas às importações de vários países.

Com base nas informações sobre os gráficos, os EUA estão impondo uma taxa tarifária de cerca de metade do que a maioria dos países cobrou. Em alguns casos, os EUA cobrarão as taxas exatas cobradas pelos países afetados.

Aqui está a lista de tarifas que Trump exibiu, conforme dado pela Agência de Notícias da Reuters:

Argélia 30%

Omã 10%

Uruguai 10%

Bahamas 10%

Lesoto 50%

Ucrânia 10%

Bahrein 10%

Catar 10%

Maurício 40%

Fiji 32%

Islândia 10%

Quênia 10%

Liechtenstein 37%

Guiana 38%

Haiti 10%

Bósnia e Herzegovina 35%

Nigéria 14%

Namíbia 21%

Brunei 24%

Bolívia 10%

Panamá 10%

Venezuela 15%

North Macedonia 33%

Etiópia 10%

Gana 10%

China 34%

União Europeia 20%

Vietnã 46%

Taiwan 32%

Japão 24%

Índia 26%

Coréia do Sul 25%

Tailândia 36%

Suíça 31%

Indonésia 32%

Malásia 24%

Camboja 49%

Reino Unido 10%

África do Sul 30%

Brasil 10%

Bangladesh 37%

Cingapura 10%

Israel 17%

Filipinas 17%

Chile 10%

Austrália 10%

Paquistão 29%

Turquia 10%

Sri Lanka 44%

Colômbia 10%

Peru 10%

Nicarágua 18%

Noruega 15%

Costa Rica 10%

Jordan 20%

República Dominicana 10%

Emirados árabes unidos 10%

Nova Zelândia 10%

Argentina 10%

Equador 10%

Guatemala 10%

Honduras 10%

Madagascar 47%

Mianmar 44%

Tunísia 28%

Cazaquistão 27%

Sérvia 37%

Egito 10%

Arábia Saudita 10%

El Salvador 10%

Costa do Marfim 21%

Laos 48%

Botswana 37%

Trinidad e Tobago 10%

Marrocos 10%