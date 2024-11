A coalizão governante de esquerda do Sri Lanka caminha para uma vitória eleitoral esmagadora | Notícias de política

O Poder Popular Nacional do presidente do Sri Lanka obtém 62% dos votos, mostram os primeiros resultados.

A coligação esquerdista do presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, está no caminho certo para uma vitória esmagadora em eleições antecipadas, conferindo ao líder de tendência marxista um mandato poderoso para aliviar as medidas de austeridade punitivas na nação atingida pela crise.

Com bem mais de metade dos votos contados na manhã de sexta-feira, o Poder Popular Nacional (NPP) de Dissanayake estava muito à frente da aliança de oposição Samagi Jana Balawegaya (SJB), com 62 por cento dos votos, de acordo com os primeiros resultados da Comissão Eleitoral do país.

O NPP conquistou 80 assentos no parlamento de 225 membros, em comparação com 21 assentos para o SBJ, e liderava em todos os 22 distritos eleitorais, exceto um, de acordo com os resultados.

A participação eleitoral na votação de quinta-feira foi de cerca de 65 por cento, de acordo com a comissão eleitoral, menos do que na eleição presidencial de Setembro, quando quase 80 por cento dos eleitores elegíveis votaram.

Dissanayake venceu as eleições presidenciais de Setembro, aproveitando uma onda de descontentamento popular com as medidas de austeridade impostas pelo seu antecessor, Ranil Wickremesinghe, como parte de um acordo de resgate com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Com a sua coligação a deter apenas três assentos no parlamento cessante, o líder de 55 anos de Janatha Vimukti Peramuna (JVP) convocou eleições legislativas antecipadas em busca de um novo mandato.

Dissanayake projetou confiança antes da votação, dizendo à mídia local na quinta-feira que esperava uma “forte maioria” no parlamento.

“Acreditamos que esta é uma eleição crucial que marcará um ponto de viragem no Sri Lanka”, disse Dissanayake aos jornalistas depois de votar numa assembleia de voto na capital.

“Há uma mudança na cultura política do Sri Lanka que começou em setembro e que deve continuar.”

Dissanayake, cujo JVP liderou uma sangrenta revolta armada contra o governo durante as décadas de 1970 e 1980, comprometeu-se a combater a corrupção e a procurar “meios alternativos” para reforçar as finanças da nação do Sul da Ásia, o que impõe menos peso aos pobres.

Embora Dissanayake tenha criticado fortemente o acordo com o FMI durante a sua campanha presidencial, mais recentemente expressou amplo acordo com os seus objectivos, ao mesmo tempo que enfatizou a importância de cuidar dos cingaleses que estão em dificuldades.

O Sri Lanka tem lutado para recuperar da sua pior crise económica desde a independência em 1948, na sequência da má gestão económica por parte de sucessivos governos, da pandemia de COVID-19 e dos atentados bombistas da Páscoa de 2019.

Em 2022, o então presidente Gotabaya Rajapaksa foi forçado a renunciar depois que dezenas de milhares de cingaleses saíram às ruas para protestar contra a inflação altíssima e a escassez de combustível e alimentos.

O substituto de Rajapaksa, Wickremesinghe, que terminou em terceiro lugar nas eleições presidenciais de Setembro, supervisionou a estabilização da economia, mas os esforços do seu governo para aumentar as receitas, nomeadamente através do aumento das facturas de electricidade e dos impostos sobre o rendimento, revelaram-se impopulares junto do público.