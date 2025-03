A congregação de pais de Betharram está comprometida a caminho de uma ampla compensação das vítimas

Os legisladores da oposição sérvia jogaram granadas de fumaça e lascaram gás dentro do Parlamento para protestar contra o governo e apoiar os estudantes, com um legislador sofrendo um derrame durante o caos.

Quando a sessão da primavera do Parlamento foi inaugurada na terça -feira, depois que a coalizão governante liderada pelo Partido Progressista Sérvio (SNS) aprovou a agenda, alguns políticos da oposição ficaram sem seus assentos em direção ao orador parlamentar e escarpados com guardas de segurança.

Outros jogaram granadas de fumaça e gás lacrimogêneo, com a TV ao vivo mostrando fumaça preta e rosa dentro do parlamento, que também testemunhou brigas e jogando água nas décadas desde a introdução da democracia multipartidária em 1990.

O orador Ana Brnabic disse que dois parlamentares ficaram feridos, com um, Jasmina Obtrovic, do Partido do SNS, sofrendo um derrame e em estado crítico. “O Parlamento continuará a trabalhar e defender a Sérvia”, disse ela à sessão.

Enquanto a sessão continuava, os políticos da coalizão que governavam enquanto os legisladores da oposição assobiam e soaram chifres.

Quatro meses de manifestações lideradas por estudantes atraíram professores, agricultores e outros para se tornarem a maior ameaça do presidente Aleksandar Vucic, regra de uma década, com muitos sérvios denunciando corrupção e incompetência no governo.

Dentro do Parlamento, os membros da oposição também mantiveram sinais lendo “Geral Strike” e “Justice for the Killed”, enquanto do lado de fora do prédio, os manifestantes ficaram em silêncio para homenagear 15 pessoas mortas por um colapso do telhado da estação ferroviária que era a faísca para o movimento de protesto.

Os líderes de protesto pediram uma grande manifestação na capital Belgrado em 15 de março pelo colapso do telhado da estação em Novi Sad em novembro, apesar de extensas reformas no edifício. O incidente acendeu Raiva longa no país sobre a corrupção e a suposta falta de supervisão para projetos de construção e desenvolvimento.

Na terça -feira, o Parlamento deve adotar uma lei que cresce fundos para as universidades – uma das principais demandas de estudantes que bloqueiam as faculdades desde dezembro. Uma discussão sobre a renúncia do primeiro -ministro Milos Vucevic também foi agendado.

Mas outros itens colocados na agenda pela coalizão governante irritou a oposição, desencadeando o caos.