A “cultura de guerra” francesa pode liderar o rearmazamento da Europa? – DW – 04/08/2025

A França pode ser fundamental para tornar o setor de defesa da Europa autônomo. Mas o país terá que superar obstáculos – e não deve ir sozinho, alertam os especialistas.

Presidente francês Emmanuel Macron já estava defendendo o que ele chamou de “autonomia estratégica” em 2017.

“Quando se trata de defesa, nosso objetivo deve ser para a Europa ter a capacidade de agir de forma autônoma, juntamente com OTAN“” Ele disse durante um discurso na Europa na Universidade de Sorbonne, em Paris.

Na época, seu apelo caiu em ouvidos surdos na União Europeia, especialmente naqueles do então chanceler alemão Angela Merkel.

Acordando em meio a novas realidades globais

Oito anos depois, a mentalidade mudou. Rússia está invadindo a Ucrânia por três anos agora. Mais recentemente, Donald Trump foi eleito para um segundo mandato como presidente dos EUA. Ele está inflexível que seu país não deve mais ser o Garantidor da segurança da Europa.

A UE reagiu à nova realidade geopolítica, anunciando que quer Gaste € 800 bilhões (US $ 882 bilhões) em defesa até 2030 sob um programa chamado Rearme a Europa.

Vários países da UE estão planejando aumentar seus gastos com defesa nacional – incluindo Espanha, Itália e França.

Atualmente, o orçamento de defesa de Paris de cerca de € 50 bilhões – cerca de 2% do produto interno bruto francês (PIB) – deve dobrar até 2030. Os economistas dizem que isso poderia aumentar o crescimento econômico da França em até 1,5%.

Fanny Coulomb, professor da Po Sciences da Universidade Francesa em Grenoble, diz que as 20.000 empresas de defesa do país que empregam cerca de 200.000 pessoas são a espinha dorsal do setor de defesa do continente.

“A França tem jogadores em todos os segmentos do setor. Aprendemos essas habilidades desde a década de 1960, em oposição a alguns outros países”, disse Coulomb, especializado em economia de defesa, à DW.

“Reduzimos nossas despesas após o final da Guerra Fria nos anos 90, mas os ataques terroristas ao World Trade Center em Nova York e a subsequente guerra ao terror reverteram essa tendência”, explicou ela.

Os soldados franceses ainda sabem como combater uma guerra após missões na Líbia e na região Sahel, diz Coulomb Imagem: Aurelie Bazzara-Kibangula/AFP/Getty Images

França ainda tem ‘cultura de guerra’

Sylvie Matelly, outro especialista em defesa, acha que tudo isso contribuiu para manter uma certa “cultura de guerra” na sociedade francesa.

“Precisamos ser capazes de entender a natureza da ameaça para saber quais armas são necessárias”, disse o diretor do instituto de think tank de Paris, Jacques Delors, à DW. “Paris manteve essa capacidade de análise militar, diferentemente de países como a Alemanha”.

Ela também disse que a França se tornou um precursor em relação à chamada capacidade de sistemas de sistemas (SOS), que é um conjunto de sistemas exclusivos que executam uma missão comum combinando o efeito sinérgico de vários sistemas “, de acordo com uma glossário Compilado pela Universidade de Aquisição de Defesa dos EUA (DAU) em Fort Belvoir, Virgínia.

Matelly diz que isso inclui, por exemplo, produtos de alta tecnologia, como o French Rafale Fighter Canks ou o porta-aviões Charles De Gaulle.

“Enquanto isso, reduzimos drasticamente nossa produção de armas e munições leves. Achamos que seria fácil iniciá -lo novamente, pois esses produtos são menos complexos”, acrescentou.

Frota da França de porta -aviões militar como o Charles de Gaulle são capacidades que nenhum outro país da UE tem Imagem: Marine Nationale/Abaca/Picture Alliance

Mas há obstáculos para reiniciar ou aumentar a produção militar.

“Vamos precisar de grandes quantidades de matérias -primas difíceis de obter, especialmente porque nossas sanções sobre o importante fornecedor de minerais Rússia após sua invasão da Ucrânia”, disse Coulomb. “Além disso, temos que treinar urgentemente mais engenheiros e especialistas, pois nossos setores industriais estão constantemente diminuindo nas últimas décadas”.

E o dinheiro pode ser um problema. A França está lutando com a alta dívida pública e precisa reduzir drasticamente seu déficit, previsto para exceder 5% este ano.

Assim, o governo anunciou que lançaria um fundo mútuo de defesa por meio do BPIFRANCE BANCO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS. Outros produtos financeiros estão em discussão para capturar a economia dos cidadãos franceses.

Mais interesse do investidor após o confronto de Trump com Zelenskyy

Enquanto isso, a agência de Paris, com sede em Paris, está esperando mais influxo este ano. Desde o seu lançamento de 2021, a rede de investidores especializada no setor de defesa injetou um total de quase 2 milhões de euros em 23 empresas. Somente neste ano, seus 90 investidores poderiam financiar cerca de 30 startups no setor.

O confronto entre Donald Trump e a Volodymyr Zelenskyy da Ucrânia, na Casa Branca, no final de fevereiro, foi uma “mudança de jogo”, diz François Mattens, co-fundador e vice-presidente da Defense Angels.

Essa reunião terminou sem a assinatura planejada de um acordo com os materiais crus e o aumento dos temores que os EUA podem parar de fornecer assistência militar à Ucrânia. O apoio de Washington foi retomado após um pequeno intervalo.

Recordando o evento, Mattens disse à DW que muitos investidores “que costumavam hesitar desde então me ligou dizendo que gostariam de seguir em frente com seu investimento”.

Para ele, esse interesse é uma prova adicional das startups cruciais de papéis que podem desempenhar. “Precisamos de inovação e tecnologia de última geração no setor de defesa. As startups dinâmicas são mais adequadas para produzir isso do que grupos grandes e inertes”.

Os cailabs podem confirmar um aumento do interesse dos investidores desde o confronto na Casa Branca.

Fundada em 2013, o Cailabs produz as chamadas estações de terra óptica que estão ligadas a satélites via laser Imagem: Cailabs/Rennes/França

A startup baseada em Rennes, na França, produz dispositivos baseados em laser que fornecem internet e linhas de comunicação seguras-produtos rivais para nós bilionários dos EUA Elon Musk’s Pratos de satélite Starlink.

“Nossas instalações são menos fáceis de detectar, pois não confiam nos sinais de rádio. No entanto, eles ainda são grandes demais para serem implantados na linha de frente”, disse o CEO da Cailabs, Jean-Francois Morizur.

A empresa, no entanto, faz metade de sua receita no setor militar. Essa participação está a caminho de 80%. “Por enquanto, a maioria de nossos produtos é vendida nos EUA, mas isso pode mudar em breve, especialmente quando a Europa começa a investir massivamente”, disse Morizur

Os franceses precisam ser mais modestos?

Kayrros, com sede em Paris, assinou recentemente seu primeiro lote de contratos de defesa. A startup usa inteligência artificial para analisar mudanças nas imagens de satélite. Essas mudanças podem incluir em breve movimentos de tropas.

“A França desempenhará um papel importante por meio de sua experiência em relação à tecnologia espacial, pois possui um Mini Silicon Valley e muitas excelentes instituições de pesquisa nesse campo”, apontou o co-fundador da Kayrros, Antoine Halff, para a DW.

Mas tudo isso não significa que a França deve jogar uma mão solitária, os especialistas parecem concordar.

E Delphine Deschaux-Dutard, cientista político e vice-diretor do Centro de Pesquisa sobre Segurança Internacional e Cooperação Europeia na Universidade Grenoble, é o inflexível Paris para encontrar o tom certo.

Não deve pensar que a França será o “novo líder de defesa global que substitui os EUA”, disse ela à DW porque construir um forte setor de defesa europeu era sobre cooperação com outros países como a Alemanha ou a Itália.

“Precisamos de campeões europeus para alcançar economias de escala. A França precisa ser diplomática e não parecer muito arrogante”.

Editado por: Uwe Hessler