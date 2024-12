a decolagem do Mirage, primeiro passo na saída do exército francês

Um Mirage 2000 da Força Aérea Francesa em uma base aérea em N’Djamena, 22 de dezembro de 2018. LUDOVIC MARIN/AFP

Com o barulho habitual, dois Mirages do exército francês e um avião de reabastecimento decolaram na terça-feira, 10 de dezembro, por volta das 13h00, da base aérea de Adji Kosseï, em N’Djamena, dando assim um sinal de alerta. o pontapé inicial para a retirada das forças francesas estacionadas no Chade. Esta saída surge na sequência da decisão do Chade de romper os acordos de cooperação militar com a França, considerados “obsoleto” et “desatualizado” pelo presidente, Mahamat Idriss Déby.

“Tomando nota desta decisão e na continuidade da evolução da sua presença militar em África, os exércitos franceses retiram hoje a capacidade de caça presente em N’Djamena”, detalha sobriamente o Estado-Maior enquanto a França sofre um novo revés africano depois que os seus soldados foram sucessivamente expulsos do Mali, Burkina Faso e Níger nos últimos três anos. A saída do Chade carrega uma dimensão adicional, uma vez que Idriss Déby, pai do actual chefe de Estado, foi um aliado inabalável desde a sua conquista do poder em 1990 até à sua morte em Abril de 2021 em batalhas contra um grupo rebelde de França.

Vários oficiais e oficiais do Chade, incluindo o chefe do Estado-Maior do Exército e o ministro da Segurança Pública, assistiram à descolagem dos aviões, enquanto a França foi representada pelo seu embaixador e pelo adido de defesa. Jornalistas da imprensa internacional, incluindo a da Mundonão foram autorizados a acessar a base francesa para cobrir o evento.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Chade quebra seus acordos de defesa com a França, um desprezo por Paris Leia mais tarde

Troca “gelada”

O terceiro e último Mirage estacionado no Chade não conseguiu decolar devido a um problema no motor, mas partirá “dentro de quarenta e oito horas” de acordo com uma fonte chadiana que especifica que estas aeronaves – que precisam de voar regularmente – estavam aterradas desde 28 de Novembro e a inesperada publicação nocturna do comunicado de imprensa do governo anunciando a rescisão dos acordos. A visita do chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, acabava de terminar, segundo diversas fontes, com uma troca « glacial » com o presidente Déby.

As razões para tal, do lado chadiano, seriam a ausência de apoio francês durante a Operação Haskanite, lançada no final de Outubro contra o Boko Haram, as acusações de interferência na guerra do vizinho Sudão em benefício dos paramilitares do Grupo de Apoio Rápido Forças ou mesmo comentários sobre a preparação das eleições legislativas marcadas para 29 de dezembro. No seu comunicado de imprensa, N’Djamena, no entanto, deixa a porta aberta a uma “diálogo construtivo, a fim de preservar as relações bilaterais entre o Chade e a França em outras áreas estratégicas de interesse comum”.

Você ainda tem 56,56% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.