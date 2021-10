A duas semanas do Dia de Finados, cemitérios públicos de Rio Branco têm mato alto e muros quebrados

Na capital, a prefeitura administra quatro cemitérios oficiais, são eles: Jardim da Saudade, São João Batista, São Francisco e Cruz Milagrosa. A equipe fez um giro pelos três primeiros, que são os mais visitados no Dia dos Finados.

A primeira parada foi no Cemitério Jardim da Saudade, na parte alta da cidade. Logo de cara, a equipe percebeu que o cemitério não possui identificação com o nome do local. Nos fundos, parte do muro caiu e não há qualquer divisória entre os túmulos e a rua. Uma cerca chegou a ser construída no lugar do muro, mas acabou sendo depredada por vândalos.

O mato também está alto, não há calçadas dentro do espaço e alguns entulhos estão jogados na área do cemitério. Outra parte do muro está caindo e sendo segurada por árvores.

Cemitério São Francisco tem muro quebrado e túmulos depredados em Rio Branco — Foto: Murilo Lima/Rede Amazônica

A equipe também esteve no Cemitério São Francisco, que também tem alguns problemas estruturais, entre eles, alguns túmulos estão deteriorados e abertos. Falta calçamento para que as pessoas possam circular e parte do muro ameaça cair.

A última parada da equipe foi no Cemitério São João Batista, o mais tradicional da capital acreana. Por lá, existem partes que não estão calçadas e na parte de trás, um muro também ameaça ceder.

Situação no Cemitério São João Batista também é de falta de manutenção — Foto: Murilo Lima/Rede Amazônica

Ao g1, o coordenador dos cemitérios, Marcos Souza, que assumiu a gestão dos espaços no início deste ano, disse que somente em outubro foram feitas duas limpezas em todos os quatro cemitérios públicos da capital. Segundo ele, por conta do período de chuva, o mato acaba subindo mais rápido.

Souza disse ainda que o cronograma para o Dia dos Finados é que os trabalhos de roçagem, pintura e pequenas manutenções devem ser iniciados nos próximos dias.

Além disso, ele afirmou que a situação dos muros desabando e outros que já caíram é antiga e que este ano a gestão que assumiu tem trabalhado com orçamento deixado pela gestão anterior, que não previa nenhum serviço de restauração dos cemitérios. Um projeto para revitalização desses espaços deve ser apresentado no próximo ano e incluído no orçamento a partir de 2022, segundo o coordenador.