“A monarquia é menos temida e mais popular. Mas esta dessacralização não levou à democratização”

Dois cabos submarinos de fibra óptica no Mar Báltico foram cortados no domingo e na segunda-feira, levantando suspeitas sobre um navio de carga chinês, que a marinha dinamarquesa está actualmente a seguir através do estreito de Kattegat, entre a Dinamarca e a Suécia.

O navio chinês, que partiu do porto de Ust-Luga, na Rússia, na sexta-feira da semana passada e parecia passar sobre a área onde ocorreram os incidentes, foi classificado como “de interesse” pela polícia sueca, que está a investigar o incidente.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse na quarta-feira que o incidente deve ser investigado, acrescentando: “Já vimos sabotagem no passado, por isso levamos isso muito a sério”.

Este é apenas o mais recente de uma série de incidentes envolvendo oleodutos ou cabos no Mar Báltico nos últimos dois anos. Então, o que está a acontecer no Mar Báltico e que papel desempenha a sabotagem subaquática no conflito internacional?

Que outros danos foram causados ​​às condutas e aos cabos no Mar Báltico?

A extensão profunda, escura e salobra do leito do Mar Báltico tornou-se um foco de maquinações geopolíticas desde dois anos Fluxo Norte gasodutos, que pertencem a um consórcio de empresas de energia, incluindo a gigante russa do gás Gazprom, e que vão da Rússia à Alemanha, foram abalados por explosões em setembro de 2022.

Mais de dois anos depois, apesar de muitas acusações, ninguém assumiu a responsabilidade pelas explosões.

As explosões romperam o gasoduto Nord Stream 1, que começou a operar em 2011 e que a Rússia fechou poucas semanas antes das explosões.

Também danificaram o gasoduto Nord Stream 2, que nunca entrou em serviço porque a Alemanha retirou a sua certificação após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro de 2022.

Cada um dos pipelines contém dois pipes; as explosões deixaram três dos quatro inoperantes.

Algumas autoridades ocidentais culparam Moscou pela destruição dos canos.

Em Abril de 2023, uma investigação conjunta das emissoras públicas da Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia alegou que a Rússia tinha destacado uma frota de navios suspeitos de espionagem no Mar Báltico para realizar operações de sabotagem.

Moscovo, por sua vez, acusou os Estados Unidos e os seus aliados, enquanto os meios de comunicação alemães e norte-americanos relataram que actores pró-ucranianos podem ter desempenhado um papel.

As tensões só aumentaram desde então.

Pouco mais de um ano após as explosões do gasoduto Nord Stream em outubro de 2023, o gasoduto Balticconnector que liga a Finlândia e a Estónia – propriedade conjunta do operador estónio de sistemas de eletricidade e gás Elering e do operador finlandês de sistemas de transporte de gás Gasgrid – foi danificado num incidente submarino. Cabos de dados próximos também foram rompidos.

Investigadores na Finlândia e na Estónia alegaram que um navio porta-contentores chinês que arrastava a âncora ao longo do fundo do mar tinha causou o dano, que levou seis meses para ser reparado. Eles não declararam se acreditavam que o dano foi intencional.

Por que o Mar Báltico seria um ponto quente de sabotagem subaquática?

Em suma, geografia.

O mar tem uma bacia rasa e estreita, três pontos de estrangulamento e está rodeado por oito países da NATO.

Também faz fronteira com a Rússia, com São Petersburgo, a segunda maior cidade do país, situada no canto oriental do Golfo da Finlândia e com a sua Frota do Báltico localizada no enclave de Kaliningrado.

Tormod Heier, professor do Norwegian Defense University College, disse à Al Jazeera que as tensões pós-Guerra Fria na região começaram em 2004 com a adesão dos três estados bálticos – Estónia, Letónia e Lituânia – à OTAN.

Ele disse que pouca consideração foi dada no Ocidente sobre como, sem qualquer zona tampão, a aliança poderia “defender com credibilidade os três pequenos estados bálticos na OTAN”.

À medida que a Rússia se tornou “mais assertiva e desafiou a ordem mundial ocidental liberal”, a região do Mar Báltico tornou-se o “calcanhar de Aquiles” da aliança, disse Heier.

A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 e a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO em 2024 aumentaram ainda mais as tensões.

A Finlândia partilha uma fronteira de 1.340 km (832 milhas) com a Rússia e, com a sua entrada, duplicou a fronteira da NATO com a Rússia e comprimiu o seu acesso costeiro a São Petersburgo.

Esses incidentes subaquáticos são definitivamente uma sabotagem?

É impossível ter certeza, mas os especialistas dizem que é provável.

A sabotagem subaquática é um método conhecido como “guerra híbrida” – uma estratégia militar que utiliza meios convencionais e não convencionais para causar instabilidade em regiões ou países sem dar a aparência de uma guerra total.

A guerra híbrida não é novidade na região – desde o bloqueio de GPS sobre os Estados Bálticos até aos aviões espiões russos que se desviam para o espaço aéreo sueco sobre o Mar Báltico.

Heier diz que a vantagem da guerra híbrida é que é difícil atribuí-la diretamente a um único ator.

Isto significa que as águas turvas do Mar Báltico proporcionam a “zona cinzenta” perfeita na qual a natureza indirecta e ambígua de um incidente de sabotagem em oleodutos ou cabos ainda seria considerada abaixo do “limiar” para uma guerra aberta.

Os factos em torno do incidente desta semana permanecem “obscuros” e é simplesmente “muito cedo para decidir ou descartar a sabotagem”, disse Charly Salonius-Pasternak, investigador sénior do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais, à Al Jazeera.

Ele disse que uma série de acidentes pode causar incidentes subaquáticos, acrescentando: “Há navios carregados de petróleo que não têm ideia de quão raso e complexo é o Mar Báltico para operar”.

Mais de 2.000 navios atravessam diariamente o Mar Báltico, e o número de navios de maior porte, incluindo petroleiros, aumentou nas últimas décadas, à medida que o comércio internacional na região floresceu.

Houve também um aumento na actividade de “navios negros” desde que os países ocidentais impuseram sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022.

Um “navio escuro” é uma embarcação que desliga o sistema de sinalização que transmite as suas coordenadas de posição, muitas vezes para contornar sanções.

Heier disse que para determinar a probabilidade de sabotagem, é importante considerar se um interveniente tem uma “intenção plausível” de cortar um cabo e se um padrão emerge destes incidentes.

Muitos líderes ocidentais acreditam que está a formar-se um padrão, incluindo o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, que brincou no X na quarta-feira: “Se eu ganhasse um níquel por cada vez que um navio chinês arrastasse a sua âncora no fundo do Mar Báltico, no perto de cabos importantes, eu teria duas moedas, o que não é muito, mas é estranho que tenha acontecido duas vezes.”

Salonius-Pasternak disse que determinar se um incidente como o corte do cabo na segunda-feira foi um acidente exigiria tempo e experiência.

O professor Ashok Swain, que dirige o Departamento de Pesquisa sobre Paz e Conflitos da Universidade de Uppsala, na Suécia, disse à Al Jazeera que também deveria ser realizado por um órgão neutro.

Ele disse que os estados individuais assumiram a responsabilidade pela investigação dos incidentes até agora, o que levanta questões de parcialidade e permite que diferentes partes culpem-se mutuamente.

Suécia, Dinamarca e Alemanha lançaram três investigações separadas sobre as explosões do gasoduto Nord Stream em 2022.

O caso da Alemanha continua, mas os dois países nórdicos encerraram os seus casos sem ninguém identificado como responsável.

Então, se se trata de sabotagem subaquática, quem poderia estar realizando isso?

A natureza desta forma de guerra híbrida significa que cada país tem a sua própria versão da história, disse Swain.

Após a explosão do Nord Stream, algumas autoridades norte-americanas e europeias insinuaram inicialmente que Moscovo tinha explodido os oleodutos.

O presidente russo, Vladimir Putin, no entanto, culpou os EUA e os seus aliados por os terem explodido. O Ministério da Defesa da Rússia, a certa altura, atribuiu a culpa especificamente ao pessoal da marinha britânica.

No incidente mais recente, a polícia sueca disse que um navio chinês chamado Yi Peng 3 era “de interesse” e iniciou uma investigação.

Em relação ao navio chinês Yi Peng 3:

A Defesa Dinamarquesa pode confirmar que estamos presentes na área próxima ao navio chinês Yi Peng 3. A Defesa Dinamarquesa atualmente não tem mais comentários. https://t.co/11s3yeR4PB – Defesa (@forsvaretdk) 20 de novembro de 2024

Um cabo de comunicações cortado ligava a ilha sueca de Gotland à Lituânia, enquanto o outro ligava a Finlândia à Alemanha.

Segundo dados marítimos, o navio chinês parecia estar a passar por cima dos dois cabos quando estes foram cortados. Os possíveis motivos não são claros.

Como é realizada a sabotagem subaquática?

Depende do incidente.

Sismólogos na Dinamarca e na Suécia sugerem que as explosões do gasoduto Nord Stream produziram explosões consideráveis, iguais às que poderiam ser produzidas por 100 quilogramas de dinamite.

A investigação sueca encontrou vestígios de explosivos em vários objetos recuperados no local da explosão.

O Wall Street Journal publicou um relatório em 2024 que sugeria que uma equipa de sabotagem ucraniana de seis membros, incluindo mergulhadores civis treinados, poderia ter sido responsável pelas explosões.

O relatório alegou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, inicialmente aprovou o plano até que a agência de inteligência dos EUA, a CIA, descobriu e pediu-lhe que parasse. No entanto, o seu então comandante-em-chefe, Valerii Zaluzhnyi, ainda assim ordenou que o projeto fosse adiante. Kyiv negou qualquer envolvimento.

Desde então, os meios de comunicação alemães relataram que Berlim pediu às autoridades polacas que prendessem um instrutor de mergulho ucraniano que alegadamente fazia parte de uma equipa que explodiu os oleodutos.

Embora descer cerca de 80 metros (260 pés) debaixo d’água não seja impossível, seria necessário um conhecimento significativo de mergulho, observou Salonius-Pasternak, que já mergulhou no mar.

Ele explicou que o fundo do mar pode ser muito implacável e frio, com pouca visibilidade. “Não é necessariamente um lugar onde você pode pular repentinamente de um pequeno barco e mergulhar e ter sucesso com explosivos.”

O arrasto da âncora, intencional ou não, também foi apresentado como uma teoria para os danos aos cabos entre a Finlândia e a Estónia em 2023, bem como para os cabos de comunicação cortados no domingo e na segunda-feira.

Quanto perigo esses incidentes subaquáticos representam?

Muito pouco.

Heier disse que todos os países afetados têm um alto nível de redundância – sistemas adicionais ou de backup disponíveis em caso de danos em cabos ou tubulações. Como resultado, houve muito pouca interrupção nas comunicações ou no fornecimento de energia.

Heier disse que no caso das últimas rupturas de cabos, os países nórdicos podem “facilmente redirecionar o seu tráfego digital para outros cabos de fibra, sem qualquer degradação dos serviços”.

Salonius-Pasternak disse que o último incidente serviu apenas como mais um lembrete aos países da OTAN ao redor do Mar Báltico de que “a redundância é um factor chave para a resiliência”.

Se representa pouco risco, qual é a vantagem da guerra híbrida subaquática?

Para causar ansiedade e espalhar o medo.

Heier disse que se actores malignos têm como alvo os países da NATO, o seu objectivo é perturbar a coesão política e social.

Ele disse que a sabotagem subaquática, onde mesmo uma coligação poderosa como a NATO luta com a “consciência situacional”, pode fornecer uma ferramenta “acessível e de baixo risco” para destruir a coesão social entre os Estados-membros.