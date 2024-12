A morte de Martial Solal, pianista de jazz francês de renome mundial

Martial Solal em sua casa, em Chatou (Yvelines), em novembro de 2018. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Rei da improvisação, reconhecido por seus pares ao redor do mundo, o pianista de jazz francês Martial Solal morreu aos 97 anos, quinta-feira, 12 de dezembro “à tarde, num hospital em Versalhes em Yvelines”anunciou seu filho Eric Solal à Agence France-Presse (AFP).

Compositor, arranjador, maestro, Martial Solal tem-se revelado tão confortável na releitura de obras clássicas como no confronto com a música mais contemporânea. Devemos-lhe inúmeras bandas sonoras de filmes, nomeadamente a do manifesto New Wave, Sem fôlego, do cineasta francês Jean-Luc Godard, e já gravou mais de uma centena de discos, a solo, em duo, em trio ou mesmo em big band.

“O piano é trabalhado fisicamente, com exercícios, tem um elemento de esporte”declarou este entusiasta do atletismo e das corridas de cavalos à AFP em 2019. Com mais de 90 anos, ele continuou a tocar seu instrumento diariamente “com pelo menos duas a três horas de trabalho por dia” e dar alguns concertos por ano, como na Salle Gaveau, em Paris, em janeiro de 2019.

“Fico feliz quando tenho um show porque digo a mim mesmo que finalmente vou ouvir a música que amo”confidenciou, poucos dias antes do recital, este músico de sólido sentido de humor. Em 2021, receberá o grande prêmio da Jazz Academyque premia o melhor disco do ano, pelo álbum Chegando ontem: Ao vivo na Salle Gaveau 2019.

Reprovado pelo Conservatório de Argel

Nascido em 23 de agosto de 1927 em Argel, em uma família judia, Martial Solal aprendeu o básico do piano com sua mãe, que cantava ópera, antes de ter as primeiras aulas por volta dos 6 anos. A criança é considerada muito promissora, mas odeia ler partituras. Quando prestou vestibular para o conservatório de Argel, foi reprovado completamente na parte de teoria musical, tanto que foi reprovado.

Decidiu então dedicar-se ao jazz, que praticou com uma celebridade local, o saxofonista Lucky Starway. “O que eu gostei foi dessa forma de pegar uma melodia, mesmo que desinteressante, e modificá-la como quiser. Foi uma revelação”dira-t-il.

Desembarcando em Paris em 1950, em pleno inverno, teve um início difícil antes de ser contratado por um clube de Pigalle. Sua notoriedade cresceu, tornou-se o pianista oficial do Club Saint-Germain, verdadeiro templo do jazz, e do Blue Note. Ele acompanha todos os grandes solistas visitantes, de Dizzy Gillespie a Sonny Rollins passando por Sidney Bechet.

O amor pela improvisação nunca o abandona e a sua ambição é fazer evoluir o jazz. “Nunca ouvi discos, não queria ser igual a ninguém, nem mesmo aos que admirava”ele disse em sua autobiografia Meu século de jazzpublicado em 2024.

Recebeu o primeiro prêmio de Jean Cocteau, participou da gravação do último álbum do virtuoso cigano Django Reinhardt, compôs obras-primas como Suíte em Ré bemol para quarteto ou Suíte para friso.

América estende o tapete vermelho para ele

Em 1960, o homem que brevemente adotou o apelido de Jo Jaguar ajudou seu amigo, o saxofonista Guy Lafitte, a completar uma composição para Pathé-Marconi. Isso é Torção em Saint-Tropezo primeiro grande sucesso de Dick Rivers com os Wild Cats. “É como se eu tivesse ganhado na loteria”disse Martial Solal que, graças aos direitos autorais, conseguirá superar os tempos difíceis.

Considerado um “gigante” pelos seus pares, ele é, aos olhos do crítico Alain Gerber, “um dos maiores músicos do mundo, todos os estilos, todos os gêneros e todas as culturas combinadas”. “Ele mudou completamente a minha visão da música”confidenciou em 2016 à AFP Jean-Michel Pilc, outro grande pianista de jazz francês.

Sua carreira o leva por todo o mundo. Em 1963, foi convidado a atravessar o Atlântico para tocar no festival de Newport, um marco para um músico de jazz. A América estende o tapete vermelho para ele, os clubes de Nova York o querem, mas ele prefere, depois de cinco meses nos Estados Unidos, juntar-se à França e à família.

Retornou à grande orquestra em 1982 e em 2006, com sua Dodecabanda, depois sua Newdecabanda. Vencedor de inúmeros prémios, Martial Solal recebeu em 1999 o reconhecimento supremo do Prémio Jazzpar, considerado o Prémio Nobel do jazz.

A Ministra da Cultura demissionária, Rachida Dati, prestou homenagem a “um pianista e compositor lendário, cujo nome brilha no firmamento do jazz ao lado de Oscar Peterson, Bill Evans, Ahmad Jamal”em publicação na rede X.