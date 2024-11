a pressa de Donald Trump e o seu desprezo pelos procedimentos tradicionais

Donald Trump e a deputada republicana da Câmara Elise Stefanik durante o segundo dia da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Wisconsin, 16 de julho de 2024. Angela Weiss/AFP

Desta vez, não se trata de tatear nos corredores do estado federal, nem de respeitar os circuitos tradicionais de decisão. Menos de uma semana depois sua vitória nas eleições presidenciais de 5 de novembro, Donald Trump quer avançar rapidamente em todas as frentes: as primeiras nomeações, alinhando o Congresso, os contactos com líderes estrangeiros, como se Joe Biden já estivesse apagado. “Lealdade é tudo”resumiu Steve Bannon, ex-assessor especial do presidente, libertado da prisão pouco antes das eleições e que mais uma vez se tornou o apresentador incendiário do influente podcast “The War Room”.

Após a esperada designação de Susie Wiles, sua gestora de campanha, como chefe do seu futuro gabinete na Casa Branca, Donald Trump teria escolhido o deputado Mike Waltz (Flórida), veterano da Guarda Nacional, como conselheiro de segurança nacional, segundo o jornal americano imprensa. Ele também se prepararia para nomear o senador Marco Rubio, também da Flórida, como secretário de Estado. Estes dois perfis dificilmente representam uma ruptura com as visões tradicionais do Partido Republicano.

Mas a prioridade de Donald Trump por agora é implementar a sua promessa: “A maior operação de expulsão da história. » O presidente eleito espera assim reverter a desastrosa pressão migratória sofrida durante a era Biden, há muito subestimada pelo democrata, ou seja, um total de 8,7 milhões de prisões na fronteira mexicana desde 2021 (a mesma pessoa pode ser verificada várias vezes).

Numa mensagem na sua rede Truth Social, domingo, 10 de novembro, Donald Trump confirmou aa nomeação de Tom Homan como chefe de fronteiras. Ex-diretor da agência federal de controle de imigração (ICE), não precisará de confirmação no Senado para ocupar esse cargo vinculado ao executivo, o que confirma a pressa de Donald Trump neste simbólico e seu desprezo pelos procedimentos tradicionais.

Estima-se que existam 12 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, contribuindo significativamente para a economia do país. A equipa de Trump vê esta questão como uma pirâmide, com vários níveis de urgência. Segundo dados oficiais do ICE, em Julho de 2024, foram contabilizadas cerca de 425 mil pessoas indocumentadas com condenações penais, incluindo 13 mil por homicídio. Eles serão os primeiros alvos. Durante a campanha, Donald Trump afirmou que eles entraram em território norte-americano durante a administração Biden. O que há de errado. Este número diz respeito a um período muito longo (várias décadas), portanto também à sua própria presidência.

