A seis dias do fim do prazo, mais de 70 veículos se inscreveram para Cavalgada 2023

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodgep) da Ufac realiza concurso público para preencher 15 vagas em cargos de nível médio e cinco em cargos de nível superior do quadro permanente de técnico-administrativo em educação nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As inscrições estão abertas até terça-feira, 25, por meio preenchimento de formulário eletrônico. A aplicação das provas está prevista para 8 de outubro.

Os cargos de curso superior (nível E) são para biólogo, médico/clínico geral, engenheiro de segurança do trabalho, arquivista (campus-sede) e enfermeiro/geral (campus Floresta). Os cargos de ensino médio são para assistente de alunos (nível C), assistente em administração, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, técnico em farmácia e técnico em radiologia (nível D). A remuneração, acrescida de auxílio-alimentação, para cargo de nível C é de R$ 2.778,13, e nível D, de R$ 3.325,19; para cargo de nível E, os vencimentos são de R$ 5.214,92.

A taxa de inscrição para nível C é de R$ 65; nível D, R$ 80; nível E, R$ 150, as quais devem ser pagas até 27 de julho. O concurso será executado mediante provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos. O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Para mais informações sobre o certame, leia o edital Prodgep n.º 1/2023.