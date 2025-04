A UE diz que as consequências das tarifas de Trump serão ‘terríveis’ – DW – 04/04/2025

Pule as tarifas da próxima seção devem estimular o livre comércio com outros parceiros além de nós: Presidente do Conselho da UE

04/04/20253 de abril de 2025

A Europa deve buscar acordos de livre comércio com outros parceiros globais, tendo em vista as tarifas comerciais agora impostas por Washington, disse o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa.

“Vamos nos envolver com todos os nossos parceiros e continuar a fortalecer e expandir nossa rede comercial. Agora é a hora de

ratificar os acordos com Mergosur, O México e avançam decisivamente nas negociações com a Índia e outros parceiros -chave “, disse Costa em um post em X, anteriormente Twitter.

Logo à frente da inauguração de Trump em janeiro, a UE anunciou um acordo com o México para fortalecer as relações comerciais em vista da probabilidade de novas tarifas dos EUA sob o recente presidente.

The EU concluiu cerca de 20 anos de negociações sobre um acordo de livre comércio com o Mercosur em dezembro, Mas o acordo ainda precisa ser ratificado por pelo menos 15 das 27 nações membros da União Europeia, representando um mínimo de 65% da população da UE.

O acordo com Mercosur ainda está sob fogo particularmente de Agricultores na França e a Polônia, que diz que isso significará uma minúscula dos padrões agrícolas europeus.