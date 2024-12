A virada do homem que fez transplante de rosto, após tragédia; saúde mental

A Alemanha está a preparar-se para ameaças digitais no período que antecede a eleições gerais do próximo ano.

Com a expectativa de que o país eleja um novo parlamento em 23 de fevereiro de 2025, as autoridades e os investigadores estão a levantar preocupações sobre o potencial impacto da operações de hack-and-leak e campanhas de desinformação com o objetivo de influenciar a opinião pública ou semear divisão antes da votação.

Numa análise recente, a agência de inteligência interna da Alemanha alertou sobre “tentativas de Estados estrangeiros de exercer influência”.

Este aviso foi repetido por Claudia Plattner, presidente da agência de segurança cibernética da Alemanha, o Gabinete Federal de Segurança da Informação (BSI), que disse aos jornalistas que “há forças dentro e fora da Alemanha que têm interesse em atacar o processo eleitoral e perturbar o sistema democrático”. ordem.”

Espera-se que o chanceler alemão, Olaf Scholz, peça um voto de confiança em 16 de dezembro, abrindo caminho para novas eleições Imagem: Kay Nietfeld/dpa/picture Alliance

As eleições antecipadas, realizadas num prazo apertado, não só colocam desafios logísticos às autoridades como também ocorrem num momento de tensões políticas acrescidas.

“Existem várias questões, desde a economia até à situação geopolítica, que estão a dividir a sociedade”, disse Josef Lentsch, CEO da conferência Political Tech Summit, que terá lugar em Berlim no final de Janeiro.

“Os populistas e os extremistas são particularmente bons a explorar estas divisões sociais”, disse ele à DW.

Uma ameaça de fora e de dentro

Os ataques cibernéticos a indivíduos e organizações proeminentes podem representar uma ameaça significativa às eleições, dizem os especialistas. Uma vez obtidos, os dados sensíveis podem ser utilizados em operações coordenadas de “hack-and-leak”, nas quais o material roubado – muitas vezes alterado ou retirado do contexto – é divulgado para minar a credibilidade de candidatos ou partidos políticos.

“Tendo como pano de fundo o Guerra de agressão russa contra a Ucrâniaa Rússia tem provavelmente o maior e mais óbvio interesse em influenciar as eleições a seu favor”, alertou a agência de inteligência BfV no final de Novembro.

Mas os intervenientes nacionais que operam a partir da Alemanha representam um risco igualmente significativo para a integridade das eleições, advertiu o especialista em tecnologia Lentsch.

“A esfera pública evoluiu”, disse ele. “Os atores antidemocráticos estão agora a utilizar canais em plataformas de mensagens como o WhatsApp e o Telegram, bem como plataformas de redes sociais como o TikTok, para contornar as funções de filtragem dos meios de comunicação tradicionais e outras entidades confiáveis”.

Tanto atores extremistas marginais quanto partidos populistas como a extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) passaram anos a construir esta “infraestrutura digital alternativa”, acrescentou: “Como resultado, têm agora quase uma década de vantagem sobre outros intervenientes, como os partidos estabelecidos”.

Lições da Romênia

O poder de fogo político deste tipo de infra-estrutura digital foi demonstrado na primeira volta das eleições presidenciais da Roménia, com a surpreendente vitória do nacionalista Călin Georgescu, um admirador de extrema-direita do Presidente russo, Vladimir Putin.

Na sexta-feira, 6 de Dezembro, o Tribunal Constitucional da Roménia anulou os resultados depois que o presidente romeno, Klaus Iohannis, desclassificou documentos de segurança. Os documentos alegavam que a Rússia realizou uma campanha envolvendo milhares de contas de redes sociais em plataformas como TikTok e Telegram para promover Georgescu.

“A Roménia é um país da UE. O que aconteceu lá pode acontecer noutros lugares, incluindo na Alemanha”, alertou Lentsch.

A ascensão da ‘propaganda de IA’

Na Alemanha, nenhum partido construiu uma “infraestrutura digital” maior para promover as suas narrativas do que a AfD, de acordo com Katja Muñoz, investigadora do Centro de Geopolítica, Geoeconomia e Tecnologia do think tank German Council on Foreign, com sede em Berlim. Relações.

Dentro desta rede de contas de mídia social, múltiplas contas interagem entre si para fazer com que os algoritmos das plataformas amplifiquem o alcance das postagens, disse ela à DW: “É um movimento orquestrado para promover a mesma narrativa”.

A pesquisadora Katja Muñoz analisa a interação entre mídias sociais e política Imagem: Sociedade Alemã de Política Externa

Ao mesmo tempo, os novos programas chamados de “IA generativa” permitem agora que partes e indivíduos criem publicações – de texto a imagens e até vídeo – muito mais rapidamente do que antes. Autoridades de todo o espectro político começaram a usar a tecnologia para criar ilustrações para postagens nas redes sociais, por exemplo.

E, no entanto, “na Alemanha, vemos que o partido que divulga, de longe, o maior conteúdo gerado pela IA é a AfD”, disse Muñoz, referindo-se a uma análise que conduziu em torno das eleições europeias, bem como das eleições regionais em 2024.

“Este conteúdo não é necessariamente falso, mas é enganoso e tem como objetivo confirmar crenças existentes – é propaganda de IA”, disse ela, citando o exemplo de um vídeo de 78 segundos gerado por IA. divulgado pela AfD em setembropoucos dias antes de uma eleição regional. O clipe retratava cenários em que pessoas em sua maioria loiras e de olhos azuis eram contrastadas com pessoas de cor, mostradas em contextos negativos.

Como proteger o voto?

É necessária uma abordagem multifacetada para proteger a integridade da campanha e das eleições alemãs, dizem os especialistas.

Para combater a ameaça de ataques cibernéticos, a agência de inteligência BfV formou uma força-tarefa especial para monitorar ameaças. A agência de segurança cibernética BSI está oferecendo seminários online para candidatos e partidos para ajudá-los a proteger seus dispositivos e contas online contra invasores cibernéticos.

“Normalmente gostaríamos de fazer isso no local e pessoalmente, mas agora temos que mudar para webinars simplesmente porque não temos tanto tempo para nos preparar quanto pensávamos”, disse o presidente do BSI, Plattner, à rádio pública. Rádio Alemanha.

A presidente do BSI, Claudia Plattner, espera tentativas de influenciar o resultado das eleições do próximo ano Imagem: Oliver Berg/dpa/picture Alliance

Faltando apenas cerca de dois meses e meio para o dia previsto das eleições, o especialista em tecnologia Lentsch sublinhou que “é ainda mais importante que a sociedade civil, os actores políticos e as autoridades estatais se envolvam no diálogo, especialmente porque o período que antecede as eleições tem encurtado.”

O investigador Muñoz acrescentou que as autoridades também devem intensificar os esforços para aumentar a consciencialização sobre a desinformação e a propaganda gerada pela IA: “As autoridades devem explicar às pessoas como a opinião pública está a ser manipulada e como as opiniões marginais estão a ser empurradas para o centro do debate”.

Editado por Rina Goldenberg

