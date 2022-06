Acre aparece entre os estados com tendência de alta no número de casos de Covid-19, diz Fiocruz

O Acre está entre os estados com tendência de alta no número de casos de Covid-19. Nessa quarta-feira (1º), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou dados do boletim Infogripe que mostram 19 estados e o Distrito Federal com sinal de crescimento na tendência de longo prazo.

Acre apresenta sinal de crescimento na tendência de longo prazo em casos de síndromes respiratórias

O boletim leva em consideração informações inseridas no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), gerido pelo Ministério da Saúde, até 30 de maio — referentes ao período entre 22 a 28 de maio.

Além do Acre, aparecem no levantamento:

Alagoas

Amazonas

Amapá

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Goiás

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

São Paulo

Ainda conforme a Fiocruz, nas últimas quatro semanas, os casos de Covid-19 já correspondem a quase 60% dos registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com detecção viral no país. Na última semana, o índice estava em 48%.

A prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 4,0% influenza A; 0,4%, influenza B; 25,1%, VSR; e 59,6%, Sars-CoV-2. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1,6% para Influenza A; 0%, influenza B; 4,1%, VSR; e 91,1%, Sars-CoV-2 (Covid-19).

Dezenove das 27 capitais do país seguem nessa tendência de alta. Entre elas está a capital acreana, Rio Branco, além de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília e outras.

Com informações de G1Acre