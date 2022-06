Chico Batista pagará mais de R$55 mil à empresa de contabilidade por serviços à Câmara

A publicação consta no Diário Oficial desta sexta-feira, assinada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Feitoza Batista (PDT), Chico Batista, a favor da empresa STATUS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA – ME, CNPJ Nº 15.393.826/0001-35.

As informações constam na edição nº. 13.299, fls. 79, do Diário Oficial do Estado do Acre – DOE (veja aqui).

Na publicação, consta o Extrato da Ata de Registro de Preços n.º 002/2022, referente ao Pregão Presencial SRP n° 002/2022, do Processo n.º 003/2022, com validade de 12(doze) Meses.

Segundo afirma o texto, o objeto licitado é “eventual Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para prestação de Serviços de Locação e Suporte Técnico de sistemas de Gestão Pública contendo os seguintes módulos: Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Patrimônio, Sistema de Orçamentário – LOA, Sistema de Portal Transparência, Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, entre outros, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tarauacá“, diz trecho do documento.

No total por 12 meses, o presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Feitoza Batista (PDT), Chico Batista, pagará à empresa um pouco mais de R$ 55 mil, e mensalmente pelo menos R$ 4.592,00 mil.