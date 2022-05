Acre é terceiro estado do país com menor número de mortes no trânsito em 2021, diz PRF

Dados do anuário da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgados nessa segunda-feira (16), apontam que o estado acreano é o terceiro com menor número de mortes nas estradas federais, com 22 óbitos ao longo de 2021.

O anuário da PRF apresenta dados de acidentes, feridos e mortos também e da criminalidade em todo país. No ranking de mortes por estados, o Acre fica atrás apenas dos estados do Amazonas (9) e Amapá (12), com os menores índices.

“Isso se deve pela menor extensão de rodovias federais aqui no estado, que é um estado pequeno, em comparação aos outros do Brasil, mas também a fiscalização da PRF que está sempre em ronda, garantindo que os motoristas sigam as normas de segurança”, explicou a assessora da de comunicação da PRF no Acre, Isadora Costa.

Entres as ocorrências divulgadas foram registrados 254 acidentes ao longo das estradas federais [BR-364 e BR-317], que resultou em 316 feridos, sendo deste total, 103 feridos graves; e 213 feridos leves.

Os dados apontam um aumento de 69% das mortes no trânsito se comparado o ano passado com 2020, quando foram registrados 13 óbitos.

Os veículos de passeio, caminhões e motocicletas foram os maiores envolvidos em acidentes que resultaram em morte.