Veículo é encontrado em ramal completamente queimado

Os moradores do Ramal do Itucumã, localizado no quilômetro 13, na AC -40, descobriram na madrugada desta segunda-feira, 16, um veículo abandonado e completamente destruído pelo fogo.

O carro, um Voyage de cor branca, placas OXP9C96, está em nome de Cadmo Alves de Araújo.

As fotos com o carro queimado passaram a ser publicadas em um grupo de WhatsApp da comunidade. Até o momento, não há informações sobre se o veículo foi roubado ou o que aconteceu que provocou a completa destruição do veículo.

A polícia foi acionada pelos moradores.

___________

📌ac24horas.com