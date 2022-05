Caçador é preso após matar colega com tiro acidental de espingarda no interior do Acre

Um homem morreu após levar um tiro de espingarda nas costas no último sábado (14) no Seringal Tocantins, zona rural do município de Tarauacá, interior do Acre. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após confessar que foi o autor do disparo, de forma acidental. A polícia acredita que a vítima seja Manoel Casemiro Rodrigues da Silva, mas a identificação ainda não foi totalmente confirmada.