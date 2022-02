Acre mantém pontos facultativos de carnaval ; veja o que abre e o que fecha em Rio Branco

O mesmo também vale para Rio Branco, que também estabeleceu o ponto facultativo nos mesmos dias. Então, as folgas se estendem para funcionários públicos do âmbito estadual e municipal.

Na Segurança, as delegacias também seguem com o atendimento normal durante o feriado.

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), os bancos também suspendem os atendimentos na segunda (28) e terça (1) e voltam na quarta (2) das 10h às 13h.

A assessoria de comunicação do Via Verde Shopping informou que o local vai funcionar normalmente, das 10h às 22h. Tanto as lojas, como praça de alimentação e cinema (de acordo com a programação) estarão abertos no feriado.