Peruana é presa com mais de 16 quilos de cocaína dentro de táxi em rodovia do Acre

Uma abordagem de rotina do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na apreensão de mais de 16 quilos de cocaína na manhã desta segunda-feira (21) no km 82 da BR-317, entre os municípios de Assis Brasil e Brasileia, interior do Acre. As equipes da Companhia de Choque pararam um táxi, revistaram os passageiros e acabaram encontrando o entorpecente.