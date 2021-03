Acre recebe 7º lote de vacinas contra a Covid-19 com mais 5,8 mil doses da CoronaVac

Com a nova remessa, o Acre pretende vacinar mais 20% dos idosos de 70 a 74 anos, e mais 2% de trabalhadores da Saúde de Rio Branco (17%), Brasileia (18%), Cruzeiro do Sul (16%) e outros municípios (8%) do interior do estado. A Prefeitura Municipal de Rio Branco informou que a vacinação no município começa nesta quinta (11) para idosos a partir de 71 anos.

Ainda segundo o governo acreano, até o dia 3 de março já foram distribuídas 51.589 vacinas para primeira dose e 14.443 para a segunda, sendo que mais de 11 mil doses destinadas à população indígena ainda não foram solicitadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei). O Acre ainda tem reserva das segundas doses das etapas 5 e 6.

No dia 3 de março, o estado acreano recebeu o 6º lote de vacinas com 5.220 mil doses do imunizante CoronaVac. Com essas doses, segundo o Setor de Imunização do estado, foram imunizados trabalhadores da saúde e idosos não acamados, domiciliados que se deslocaram até as unidades de saúde ou até os pontos de drive thru.

Já o 5º lote, com 21,9 mil doses, foi entregue em duas partes. O primeiro chegou no dia 24 de fevereiro junto com o presidente Jair Bolsonaro (13,5 mil doses vacina AstraZeneca/Oxford). O restante (8,4 mil doses da CoronaVac) chegou no dia seguinte, 25 de fevereiro. Bolsonaro (sem partido) esteve no estado para fazer um sobrevoo na áreas atingidas pela cheia dos rios. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acompanhou o presidente na visita ao Acre.

7º lote

A imunização da 7ª etapa deve começar já nesta quinta-feira (11) no estado, conforme as caixas com a vacina forem chegando nas cidades. Segundo o Setor de Imunização do Acre, com as novas doses da CoronaVac o estado deve atingir 53% dos idosos com idade entre 70 e 74 anos.

Já entre os trabalhadores da saúde o número de imunizados deve chegar a 83,8% com o novo lote de imunizantes.