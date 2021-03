Adolescente que ficou em estado grave após se afogar em igarapé no Acre sai da semi-UTI e faz movimentos com a cabeça

Já faz mais de um mês que o adolescente Willy Bezerra da Silva, de 16 anos, luta pela vida após ficar em estado grave ao se afogar no Igarapé São Francisco, no último dia 29 de janeiro, em Rio Branco. No último domingo (7), ele deixou a semi-UTI e foi levado para a enfermaria da Fundação Hospitalar do Acre.