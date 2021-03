Médico morre aos 59 anos de Covid-19 e causa comoção no interior do Acre: ‘se doou’

A Covid-19 levou mais um profissional de saúde do Acre. O clínico geral Ivar Rolando Bazualdo Rocabado, de 59 anos, morreu no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, nesta quarta-feira (10) com a doença. Ele trabalhava na região do Vale do Juruá há 11 anos.