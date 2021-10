Acre recebe lote com mais de 2,3 mil doses de vacinas da Pfizer nesta quarta-feira (27)

O Acre recebeu, na tarde desta quarta-feira (27), mais um lote de vacinas contra a Covid-19. O governo federal enviou, ao todo, 2.340 doses de imunizantes da Pfizer que devem ser distribuídos para os municípios do estado.

O lote foi levado para a sede do Programa Nacional de Imunização (PNI) para as doses serem distribuídas aos municípios acreanos.

O Acre já havia recebido, no último dia 22, mais um lote de vacinas contra a Covid-19. O governo federal enviou, 25.740 mil doses do imunizante da Pfizer.

Rio Branco antecipa 2ª dose da Pfizer para 21 dias

A Secretaria de Saúde da capital acreana começou a oferecer a segunda dose da vacina da Pfizer com a redução do intervalo de 60 para 21 dias, a partir do dia 28 de setembro, seguindo a orientação do governo estadual.

A antecipação vale somente para o imunizante da Pfizer. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca deve continuar aguardando os 60 dias para tomar a segunda dose e para completar o esquema vacinal com a CoronaVac, a pessoa deve esperar 28 dias.

A partir do dia 1º deste mês, pessoas a partir de 60 anos começaram a ser imunizadas com a dose de reforço da vacina.

A dose de reforço é aplicada em pessoas a partir de 60 anos (que tomaram a 2ª dose há mais seis meses) e em pessoas com baixa imunidade – imunossuprimidos – (que tomaram a 2ª dose há 28 dias). A 1ª dose também está disponível para pessoas acima dos 12 anos que ainda não se imunizaram.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 914.251 doses na população até esta quarta (27), data da última atualização. Das doses, 547.732 pessoas tomaram a primeira dose, 342.902 a segunda e 12.075 a dose única.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.

Com informações de G1Acre