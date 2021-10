Feriadão prolongou no Acre: confira o que abre e fecha durante esse período

Quem é servidor público já está na contagem regressiva para a chegada da sexta-feira, 30. É quando começa o feriado prolongado que só termina na quarta-feira, da próxima semana, dia 3 de novembro.

O feriado prolongado foi possível por conta da mudança que fez o governo, transferindo o feriado do Dia do Servidor, comemorado nesta quinta-feira, 28, para a sexta, dia 29. Na edição desta quinta do Diário Oficial, o governo confirmou que publica decreto estabelecendo ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 1º. Como na terça, 2, é celebrado Dia de Finados, o trabalho, para quem é servidor público, só volta na quarta-feira.

No serviço público, nos dias de feriadão só funcionam o que é chamado de serviço essencial, como policiamento e unidades de saúde que atendem urgência e emergência.

Já quem vai precisar dos serviços bancários, a mudança é quase nenhuma. Os bancos só fecham as portas no feriado nacional de Finados. A mesma situação se aplica aos Correios.

Quem deve ficar de portas abertas durante praticamente todo o feriadão é o comércio, já que se aproxima o fim do ano e cresce a procura por artigos natalinos, como árvores e enfeites para decoração. Os comerciantes também esperam faturar alto com a venda de velas e flores por conta da tradição católica de visitar o túmulo de amigos e parentes no Dia de Finados.

Com informações de Ac24horas