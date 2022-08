Acre tem taxa de 23,2 mortes por causa de bebida alcoólica por cada 100 mil habitantes, diz estudo

O estado acreano tem uma taxa de 23,2 mortes em decorrência do uso de bebida alcoólica por cada 100 mil habitantes, segundo estudo publicado pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), com dados do Datasus e do Ministério da Saúde.

Conforme os dados, o Acre é o terceiro estado com menor taxa do país, ficando atrás apenas do Amazonas (22) e Amapá (22.6). A primeira colocação está em Sergipe, com uma taxa de 37,9 óbitos atribuíveis ao álcool por 100 mil habitantes.

O estado fica, inclusive, abaixo do índice nacional, que está em 31,5. O levantamento do número de mortes foi feito com os dados mais recentes divulgados pelo Datasus, com amostragem compilada de 2010 a 2020.

Além disso, o levantamento aponta ainda que houve redução em comparação com o ano de 2019, quando o índice foi de 25,7.

Em relação as internações parcial ou totalmente atribuíveis ao álcool, no último ano da análise, a taxa do estado foi de 137,6. Na capital Rio Branco, o estudo mostra dados em relação ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas, com taxa de 14.71. Sendo que a maioria deste público é do sexo masculino (22,15).