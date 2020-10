Acre tem três embates nestas eleições: Sena Madureira, Porto Walter e Manuel Urbano

Marcadas para o mês de novembro, as eleições para prefeito prometem cenários diferentes em 117 cidades do país que terão candidatura única e em 37% dos municípios onde o embate deve ocorrer entre duas candidaturas.

No Acre, ocorrem três embates: em Sena Madureira, com Gehlen Diniz e Mazinho; Manuel Urbano, com Tanízio Sá versus Aldemar Júnior; e em Porto Walter, onde se enfrentam Cesar Andrade e Arnaldo Lima.

Esses seis vivem em municípios com 47.764 eleitores. Os detalhes desses dados estão em um estudo feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com base em informações preliminares divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento pretende contribuir para uma visão mais ampla do processo democrático.

A concentração da candidatura única está nos Municípios do Rio Grande do Sul, onde 34 das 497 cidades possuem apenas um postulante ao cargo de prefeito.

Em seguida, aparecem os Estados de Minas Gerais e Paraná com, respectivamente, 20 e 17 Municípios que se enquadram nesse cenário. Vale ressaltar que a homologação da candidatura e a contabilização de um voto pelo TSE serão suficientes para garantir a vitória do novo prefeito.

Além disso, o estudo mostra que a polarização deve fazer parte das eleições em 2.069 Municípios, onde vivem 20,9 milhões de pessoas ou 10% da população brasileira.

No total, os dois candidatos à prefeito dessas cidades irão disputar a preferência de um total de 16,4 milhões de eleitores.