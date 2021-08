Acre tem três municípios entre os 10 com mais focos de queimadas em agosto no país

Os municípios acreanos de Feijó, Tarauacá e Manoel Urbano figuram entre os 10 que mais tiveram focos de queimadas no Brasil entre os dias 1º e 4 de agosto, segundo os dados disponibilizados pelo programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe.

Os números dos três municípios – Feijó (94), Tarauacá (70) e Manoel Urbano (52) – correspondem a 62,3% dos registros de focos de queimadas ocorridos em todo o estado nos quatro primeiros dias de agosto.

O trio de municípios acreanos também lidera na quantidade de focos de queimadas desde o começo do ano no estado – Feijó (164), Tarauacá (143) e Manoel Urbano (68).

Já o estado do Acre, registrou 875 focos de queimadas em 2021, entre 1º janeiro e 4 de agosto, 26% a mais que no mesmo período do ano passado. Desse total, 347 foram nos quatro primeiros dias de agosto – 241 apenas nas últimas 24 horas.