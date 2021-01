Acre ultrapassa os 44 mil casos de Covid-19 e alcança mais de 800 mortes pela doença

Na tarde desta quinta-feira, 14, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou que o Acre registrou 283 novos casos de infecção por coronavírus. Dos 283 novos casos, 137 são de resultados de exames RT-PCR e 146 de testes rápidos. O número de infectados subiu de 43.785 para 44.068 nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 124.409 notificações de contaminação pela doença, sendo que 80.217 casos foram descartados.

Atualmente, 124 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 38.970 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 127 pessoas seguem internadas.

Mais três óbitos foram registrados nesta quinta, sendo dois do sexo masculino, e um do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes pela Covid-19 suba para 832 em todo o estado.

Do dia 1º de janeiro até esta quinta-feira, 14, o Acre contabilizou a morte de 37 acreanos em decorrência da Covid-19, uma média diária de 2,6 mortes por dia.