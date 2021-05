Acreanos se preparam para possível frente fria de 2021 nesta quinta-feira (6)

A friagem chega ao Acre nesta quinta-feira (6) com ventos intensos da direção sudeste, cujas rajadas podem passar de 50 quilômetros por hora em alguns pontos.

Na sequência, a incursão de mais uma onda polar, a partir da tarde, derruba a temperatura no leste e no sul do Acre, sendo que, por volta das 19 horas os termômetros já estarão marcando menos de 20ºC em Rio Branco, Brasileia e cidades próximas. Ao amanhecer de sábado e de domingo, as mínimas deverão oscilar entre 13 e 16ºC nessas regiões, segundo O Tempo Aqui.

Na sexta-feira (7) todo o Acre já estará tomado por esta massa de ar polar, derrubando, mas com menos intensidade, a temperatura, também, em Cruzeiro do Sul e demais municípios do centro e do oeste do estado. As mínimas deverão variar entre 17 e 19ºC, nas cidades do vale do Juruá, podendo chegar a 16ºC, em Marechal Thaumaturgo.

A maior temperatura, durante a tarde, na sexta-feira, em Rio Branco, deverá ficar abaixo de 24ºC, com muitas nuvens e ventos intensos da direção sudeste.