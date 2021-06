Acusado de matar açougueiro a tiros após invadir comércio em Rio Branco é condenado a 21 anos de prisão

O homicídio ocorreu em maio do ano passado no bairro Plácido de Castro, em Rio Branco. Horas depois da morte, o acusado foi preso em flagrante pela Polícia Civil, quando ele confessou o crime e disse a polícia que matou o açougueiro porque estava sendo ameaçado de morte.

De acordo com o processo, Rodrigues informou que tinha tido várias desavenças com a vítima por causa de mulher, e que um mês antes do crime, o açougueiro teria tentado matá-lo ao efetuar alguns disparos, mas ele acabou não sendo ferido.