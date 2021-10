Adolescente é arremessada por motocicleta ao tentar atravessar rua e fica em estado grave

Uma adolescente de 14 anos foi atropelada na manhã desta sexta-feira, 01, na Estrada Jarbas Passarinho, região do bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, a vítima foi tentar atravessar a rua quando um motociclista colidiu de frente com a adolescente. Com impacto, a garota foi arremessada, bateu a cabeça e desmaiou. O motociclista permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a adolescente ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, a paciente precisou ser intubada, sofreu um traumatismo craniano e seu estado de saúde é gravíssimo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

com informações de Ac24horas