Adolescente troca de facção e é morto a tiros na Baixada

Mais uma execução na Baixada da Sobral foi registrada no começo da noite desta quinta-feira, 24, na rua Alan Vitor, bairro São Sebastião, em Rio Branco.

Segundo informações, o adolescente Saymon Medeiros da Silva, de 17 anos, estava na rua 2 de Dezembro, fazendo uma pichação no muro com a sigla de uma facção criminosa, quando dois bandidos se aproximaram em uma motocicleta, e um deles sacou uma arma e efetuou vários disparos na direção de Saymon, que foi atingido por três tiros, sendo um na cabeça, e dois no abdômen. O menor mesmo ferido conseguiu correr e já sem forças caiu na rua Alan Vitor. Os criminosos, após a ação, fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que de pronto, enviou uma viatura de suporte avançado para atender a ocorrência e prestar os atendimentos iniciais á vítima. Porém, quando os paramédicos chegaram na ocorrência e avaliaram o quadro clínico do menor, já não constava mais sinais vitais, sendo declarado morto pelos socorristas da ambulância do Samu.

Conforme informações da PM, o jovem era membro de uma facção criminosa, e teria “rasgado a camisa”, entrando para outra denominação criminosa, fator que pode ter desencadeado a fúria dos antigos “amigos de caminhada”.

Uma equipe do 1°BPM estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos da perícia, e outra guarnição buscou informações e fez uma diligência na região, mas até o momento ninguém foi preso pelo crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP).