Agricultora viaja 60 km com a filha deficiente e se desespera ao encontrar agência do INSS fechada no AC

capa: Maria Viana chorou ao saber que não conseguiria atendimento para a filha que tem paralisia cerebral — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre.

A notícia de que as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reabririam a partir desta segunda-feira (14) deu esperança a muitos beneficiários. Uma dessas pessoas foi a agricultora Maria Viana da Silva, de 58 anos, que saiu da zona rural de Rodrigues para tentar atendimento na cidade vizinha de Cruzeiro do Sul e não conseguiu. Ela saiu da agência aos prantos, com filha de 13 anos no colo.