Homem tenta matar a ex com dez facadas por não aceitar separação e foge na moto da vítima no AC, diz polícia

capa: Polícia de Brasileia procura suspeito de esfaquear por não aceitar o fim do relacionamento — Foto: Alexandre Lima/Arquivo pessoal.

A jovem Alciana Valentim de Oliveira, de 29 anos, levou dez facadas após ter a casa invadida pelo ex, na madruga de domingo (13). Alciana estava com o filho de 7 anos na casa de uma amiga, no bairro José Moreira, em Brasileia, no interior.