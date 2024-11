Alcaraz ajudado por banda nasal na recuperação contra Rublev no ATP Finals | Carlos Alcaraz

Agencies



Carlos Alcaraz não se sentiu mal ao despachar Andrey Rublev de forma impressionante para reavivar suas esperanças no ATP Finals na quarta-feira.

O tetracampeão espanhol do Grand Slam vem sofrendo com problemas respiratórios em Turim e usou fita nasal rosa contra Rublev, mas teve uma vitória retumbante por 6-3, 7-6 (8).

O terceiro cabeça-de-chave, que tentava conquistar o título pela primeira vez, parecia mais afiado do que durante a partida de abertura do grupo, que terminou com uma derrota em dois sets para o norueguês Casper Ruud.

Depois de dividir os primeiros seis jogos, Alcaraz quebrou o saque de Rublev com um forehand decisivo e fez cinco jogos consecutivos para assumir o controle da partida.

Rublev, o número 8 do mundo que também perdeu sua partida de estreia para Alexander Zverev, conseguiu ficar com Alcaraz no segundo set e poderia ter conquistado alguns break points em 2 a 2 se não tivesse perdido uma bola de rotina após perseguir um drop shot. .

O final da partida em alta octanagem viu o Alcaraz se defender de dois set points no desempate antes de selar a vitória. Rublev já perdeu seis jogos consecutivos no Finais ATP em dois sets desde que chegou às semifinais em 2022.

“Eu me surpreendi”, disse Alcaraz, que teve de abandonar uma sessão de treinos na terça-feira, em quadra. “Eu apenas tentei me concentrar no meu jogo e no que tinha que fazer e não que não estivesse me sentindo bem. Depois de entrar na quadra, você tem que esquecer isso. Eu me senti bem desde a linha de base e senti que tinha mais opções hoje.”

Ruud enfrentará o número 2 do mundo, Zverev, ainda nesta quarta-feira, com os dois jogadores em busca da segunda vitória.

A eliminatória de abertura da fase final da Taça Billie Jean King, entre Espanha e Polónia, foi adiada devido a um alerta meteorológico severo na região de Málaga. Os organizadores disseram que a decisão foi tomada “com base nas orientações das autoridades competentes para garantir a saúde e segurança de todos os participantes e participantes”.

A partida foi transferida para sexta-feira, com o torneio começando na quinta-feira, com partidas entre Japão e Romênia, e Eslovênia e Estados Unidos. Doze equipas estão em Málaga para competir no torneio feminino, com a final masculina da Taça Davis a começar no mesmo local na semana seguinte.