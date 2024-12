Alerta de tsunami na Califórnia cancelado após forte terremoto – DW – 05/12/2024

O Serviço Geológico dos EUA relatou na quinta-feira uma poderosa magnitude de 7,0 terremoto no norte da Califórnia.

O Serviço Meteorológico Nacional, que listou o terremoto como tendo magnitude de 7,3, emitiu imediatamente um alerta de tsunami. Posteriormente, isso foi cancelado, pouco antes das primeiras ondas atingirem a costa da Califórnia.

Cerca de 4,7 milhões de residentes na Califórnia e no Oregon estão atualmente sob alerta.

Sismólogos norte-americanos dizem que o terremoto ocorreu a uma profundidade de apenas 10 quilômetros e que seu epicentro foi localizado a cerca de 45 milhas a sudoeste de Eureka, no condado de Humboldt, perto da divisa do estado de Oregon.

Autoridades emitiram e cancelaram alerta de tsunami

“Com base em parâmetros preliminares do terremoto… tsunamis perigosos são possíveis em costas localizadas a 300 quilômetros do epicentro do terremoto”, dizia um alerta emitido pelo Centro de Alerta de Tsunami do Serviço Meteorológico Nacional em Honolulu, Havaí.

Embora o comunicado diga que ainda não foram avistadas ondas notáveis, o Centro de Alerta de Tsunami instou que “qualquer pessoa perto da costa deve estar alerta para a possibilidade de perigo”.

O Serviço Meteorológico emitiu um comunicado atualizado minutos depois alertando que o horário estimado de início do tsunami em São Francisco seria 12h10 local (20h10 GMT).

O terremoto ocorreu no final da manhã e foi sentido ao sul até São Francisco, onde também foram relatados vários tremores secundários menores.

O Zoológico de São Francisco postou no X que havia fechado as instalações, escrevendo: “O Zoológico foi fechado devido à emergência climática nacional e ao alerta de tsunami.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que atualmente está se reunindo com funcionários do Escritório de Serviços de Emergência, instou os cidadãos a seguirem as instruções de segurança do governo.

