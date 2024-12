Alerta do presidente Lula, ‘progrediu bem’ desde a cirurgia intracraniana | Luiz Inácio Lula da Silva

CEO da Onion expressa decepção com decisão do juiz, mas site satírico continua interessado em adquirir a Infowars.

Um juiz federal nos Estados Unidos rejeitou site satírico A compra do Infowars do teórico da conspiração de direita Alex Jones pela Oniondecidindo que um leilão de falência não resultou nas melhores propostas possíveis.

Numa decisão na noite de terça-feira, o juiz de falências dos EUA, Christopher Lopez, rejeitou as alegações de Jones de que o leilão estava marcado por “conluio”.

Mas Lopez disse que o administrador da falência nomeado pelo tribunal que dirigiu o leilão cometeu “um erro de boa fé” ao pedir rapidamente ofertas finais para o Infowars, em vez de encorajar mais licitações entre The Onion e uma empresa afiliada a Jones, que foi o vice-campeão.

“Isso deveria ter sido reaberto e deveria ter sido reaberto para todos”, disse o juiz no final de uma audiência de dois dias em Houston, Texas.

“Está claro que o administrador deixou o potencial de muito dinheiro na mesa.”

Lopez disse que não queria outro leilão e deixou para o administrador que supervisionou o leilão determinar os próximos passos.

The Onion foi eleita a licitante vencedora do Infowars em um leilão de novembro.

Mas Jones e a First American United Companies, que é afiliada a ele, argumentaram que o processo de venda estava contaminado porque a The Onion recebeu muito crédito por ter o apoio de famílias que obtiveram grandes veredictos judiciais contra Jones.

Jones declarou falência em 2022 e foi forçado a liquidar seus ativos para pagar mais de US$ 1,3 bilhão em ações legais. julgamentos às famílias de 20 estudantes e seis funcionários que foram mortos a tiros no massacre de 2012 na Escola Primária Sandy Hook em Newtown, Connecticut.

Jones repetidamente chamou o tiroteio de uma farsa encenada por atores e com o objetivo de aumentar o controle de armas. Os pais e filhos de muitas das vítimas testemunharam no tribunal que ficaram traumatizados pelas conspirações de Jones e pelas ameaças dos seus seguidores.

Desde então, Jones reconheceu que o tiroteio na escola de Connecticut aconteceu.

No leilão do mês passado, a The Onion ofereceu US$ 1,75 milhão em dinheiro e outros incentivos pelos ativos do Infowars. A First United American Companies, que administra um site em nome de Jones que vende suplementos nutricionais, ofereceu US$ 3,5 milhões.

Embora a oferta em dinheiro do The Onion fosse inferior à do First United American, também incluía uma promessa de muitos dos as famílias Sandy Hook renunciar a algum reembolso da venda da Infowars para que outros credores pudessem receber mais dinheiro.

Essa concessão fez com que um administrador da falência avaliasse a oferta da The Onion em US$ 7 milhões no total.

O administrador Christopher Murray, que supervisionou o leilão, defendeu a oferta da The Onion durante as audiências judiciais em Houston esta semana, testemunhando que não favorecia nenhum dos licitantes em detrimento do outro e não era tendencioso.

Famílias de Jones e Sandy Hook reagem

O CEO da Onion, Ben Collins, disse que a empresa ficou decepcionada com a decisão de Lopez, mas continua interessada em comprar a Infowars e fazer uma “internet melhor e mais engraçada”.

The Onion planejou relançar o Infowars em 2025 como um site de paródia cheio de “desinformação visivelmente menos odiosa” do que antes.

Christopher Mattei, advogado das famílias Sandy Hook que processou Jones em Connecticutdisseram que também ficaram desapontados com a decisão do juiz.

“Essas famílias, que já perseveraram em meio a inúmeros atrasos e obstáculos, permanecem resilientes e determinadas como sempre a aguentar Alex Jones e seus negócios corruptos serão responsabilizados pelos danos que ele causou”, disse Mattei em comunicado.

“Esta decisão não muda o fato de que em breve Alex Jones começará a pagar sua dívida para com essas famílias e continuará fazendo isso pelo tempo que for necessário.”

Por sua vez, Jones, que não compareceu ao processo judicial, voltou rapidamente ao ar para aplaudir a decisão do juiz.

“Podemos celebrar o juiz fazendo a coisa certa com o leilão mais ridículo e fraudulento conhecido na história da humanidade”, disse ele.