Alexander Zverev, último imperador de Bercy, põe fim ao sonho de Ugo Humbert

Ugo Humbert (à esquerda) e o alemão Alexander Zverev, durante a cerimônia do troféu, domingo, 3 de novembro, no torneio de Bercy, em Paris. JULIEN DE ROSA / AFP

O último capítulo de Bercy termina na linguagem de Goethe, fechando simbolicamente o círculo. A primeira edição, em 1986, coroou Boris Becker, e foi outro alemão, Alexander Zverev, quem trancou a porta do torneio com cadeado – muito apertado, ele se prepara para ingressar no Nanterre e na Paris La Défense Arena em 2025. Quase quatro décadas numa sala frequentemente superaquecida que foi o apogeu do tênis francês.

Ugo Humbert esperava suceder Guy Forget (1991), Sébastien Grosjean (2001) e Jo-Wilfried Tsonga (2008), levantando por sua vez a árvore Fanti, o troféu de bronze do Masters 1000 parisiense. Mas no domingo, 3 de novembro, o canhoto encontrou Alexander Zverev no auge. Durante 1 hora e 15 minutos, o número 3 do mundo exibiu seus deslumbrantes backhands com as duas mãos, seus saques que fazem um raio cair de uma altura muito alta (1,98 m), sua habilidade de trazer a bola de volta com um simples tapa e esse felino movimento com a envergadura de uma águia dourada. Impossível de jogar, o alemão de 27 anos superou o irmão mais novo (6-2, 6-2) em todas as áreas.

Depois de uma semana onde ele “dado tudo” na quadra, o Lorraine não tinha mais combustível para inflamar o público, na frente e no centro, incluindo Antoine Dupont e Florent Manaudou. “Gostaria de colocar meu nome no troféu, minha cabeça queria, mas meu corpo não reagiu. Fisicamente, tive dificuldade em me recuperar de ontem (semifinal contra Karen Khachanov). Ele foi monstruoso nos primeiros bailes, não me deu nada nos segundos. No forehand, onde pensei que conseguiria, também não me deu nada…”

“No tênis, se não evoluímos, retrocedemos”

Impressionante desde o início da semana, Alexander Zverev só foi nocauteado por Arthur Fils nas oitavas de final (6-4, 3-6, 7-6). Na semifinal, ele extinguiu o entusiasmo do dinamarquês Holger Rune, após ter consumido o brio tenista do grego Stefanos Tsitsipas na rodada anterior. “Fui sólido do início ao fim. Estou muito feliz por erguer o troféu Masters 1000, mas ainda há áreas do jogo que preciso melhorar.” temperou o futuro vice-campeão de Jannik Sinner no ranking da ATP.

Zverev vê seu excesso de zelo recompensado. Não contente em ser o jogador que mais disputou partidas neste ano (86), o alemão fez prorrogação durante todo o torneio. Assim que a bola da partida foi entregue – inclusive após a final – ele voltou aos treinos. Uma rotina ditada por um questionamento: se quer agradar Jannik Sinner e Carlos Alcaraz no topo do tênis mundial, não pode mais se dar ao luxo de ter a menor deficiência em seu jogo.

Você ainda tem 54,23% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.