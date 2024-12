‘Algo horrível’: Somerset Pit revela canibalismo na Idade do Bronze | Arqueologia

Esther Addley



Uma coleção de ossos humanos descoberta há 50 anos em um Somerset são evidências do massacre mais sangrento conhecido na pré-história britânica – e do canibalismo da Idade do Bronze, dizem os arqueólogos.

Pelo menos 37 homens, mulheres e crianças foram mortos em algum momento entre 2.200 AC e 2.000 AC, com seus corpos jogados em um poço natural profundo em Cartuxa Warrenperto da Garganta de Cheddar.

O primeiro grande estudo científico desde que os ossos foram descobertos na década de 1970 concluiu agora que, após as suas mortes violentas, os indivíduos foram desmembrados e massacrados, e pelo menos alguns foram comidos.

Muitos dos crânios das vítimas foram despedaçados pelos golpes que os mataram, e os ossos das pernas e dos braços foram cortados após a morte para extrair a medula óssea. Ossos das mãos e dos pés mostram evidências de terem sido mastigados por molares humanos.

Nada nesta escala de violência foi encontrado anteriormente no início da Idade do Bronze na Grã-Bretanha ou em qualquer outra época da pré-história britânica, de acordo com Rick Schultingautor principal e professor de arqueologia científica e pré-histórica na Universidade de Oxford. Isto provavelmente tornaria o massacre de Charterhouse Warren um evento excepcional, mesmo em sua época, disse ele ao Guardian.

“Para o início da Idade do Bronze na Grã-Bretanha, temos muito poucas evidências de violência. A nossa compreensão do período centra-se principalmente no comércio e nas trocas: como as pessoas faziam cerâmica, como cultivavam, como enterravam os seus mortos”, disse ele. “Não houve discussões reais sobre guerra ou violência em grande escala nesse período, puramente por falta de provas.”

O canibalismo nesta escala também não era comum, disse Schulting. “Se isso fosse de alguma forma ‘normal’, seria de esperar encontrar alguma evidência disso em outros locais. Temos centenas de esqueletos desse período e você simplesmente não vê coisas assim.”

Os ossos foram descobertos por espeleólogos perto do fundo de um poço natural de 15 metros. Eles foram gravados brevemente, colocados em caixas e praticamente esquecidos durante cinco décadas.

Charterhouse Warren, onde os ossos foram descobertos há 50 anos. Fotografia: Tony Audlsey

Schulting disse que, quando ele e os seus colegas de Oxford começaram a reexamina-los, “rapidamente perceberam que se tratava de um conjunto muito maior do que qualquer um tinha realmente registado”.

Quase metade dos ossos eram de crianças, sugerindo que uma comunidade inteira foi exterminada num único evento imensamente brutal.

As circunstâncias completas nunca serão conhecidas, mas Schulting e os seus coautores especularam que este pode ter sido um exemplo de “violência como performance”, com os perpetradores pretendendo aterrorizar e alertar a comunidade em geral. Escalpelar, massacrar e comer as vítimas teria tido um efeito assustador semelhante.

“Quem quer que tenha feito isto teria sido temido: isto teria repercutido, penso eu, através do tempo e do espaço naquela região específica, provavelmente durante gerações, como algo horrível que aconteceu aqui.” Pode ter sido uma retaliação por um assassinato em massa anterior, ou ter provocado atos posteriores de vingança – eventos para os quais ainda não há provas, disse ele.

Ele acrescentou: “Charterhouse Warren é um daqueles raros sítios arqueológicos que desafia a maneira como pensamos sobre o passado. É um lembrete claro de que as pessoas na pré-história poderiam igualar as atrocidades mais recentes e ilumina um lado negro do comportamento humano. O facto de ser pouco provável que tenha sido um acontecimento único torna ainda mais importante que a sua história seja contada.”

A pesquisa é publicada na Antiguidade.