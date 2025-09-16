ACRE
Alunos de escola pública visitam Laboratório de Nanobiotecnologia — Universidade Federal do Acre
Estudantes da Escola Estadual Serafim da Silva Salgado visitaram o Laboratório de Nanobiotecnologia da Ufac, no complexo Bionorte, campus-sede. A ação, que ocorreu em 11 de setembro, teve como objetivo aproximar os alunos da pesquisa científica e apresentar novas possibilidades de aprendizado por meio da ciência.
A visita foi acompanhada pela doutoranda Dagmar Soares e pelo professor William Ferreira Alves, responsável por apresentar o funcionamento dos equipamentos e a aplicação prática das pesquisas desenvolvidas no laboratório.
Durante a atividade, os jovens conheceram a síntese verde de nanopartículas de prata, uma técnica sustentável que alia ciência e meio ambiente ao propor soluções inovadoras para problemas ambientais. Os experimentos realizados pelos alunos serão apresentados na Mostra Viver Ciência-2025, que ocorrerá na Ufac em novembro.
“A Ufac tem o papel de compartilhar conhecimento e inspirar novas gerações, mostrando como a ciência pode transformar realidades por meio da inovação tecnológica”, disse William Ferreira Alves.
Ufac realiza aula inaugural da 4ª turma de Licenciatura Indígena — Universidade Federal do Acre
A Ufac promoveu o início das atividades acadêmicas da quarta turma do curso de Licenciatura Indígena, que passa agora a ser regularmente oferecido de dois em dois anos. O evento ocorreu nessa segunda-feira, 15, no Teatro do Moa, no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.
A cerimônia de abertura contou com apresentação de vídeo, produzido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sobre acolhimento, apoio e inclusão aos povos indígenas na Ufac e a entrega do kit estudantil. Houve, também, a palestra “Trajetórias Puyanawa: Educação, Desafios e Conquistas no Caminho da Universidade”, ministrada pela indígena do povo Puyanawa, Maria José Chaves dos Santos.
Em sua fala, a reitora Guida Aquino ressaltou a entrada do curso na modalidade regular. “Hoje estamos celebrando a quarta turma, com ingresso regular, como previsto. Essa é uma grande conquista, fruto do trabalho coletivo de todos nós que queremos uma universidade pública, de qualidade e inclusiva.”
O curso de Licenciatura Indígena, que teve sua primeira edição em 2008, já formou dezenas de profissionais, representantes de diversos povos do Acre. A graduação se divide em fases presenciais e intermediárias, distribuídas de forma flexível no calendário acadêmico, como salientou a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno. “É um curso diferenciado, com a pedagogia da alternância, que promove momentos na universidade e momentos nas comunidades indígenas.”
A coordenadora do curso, Maria Isabel da Silva, recepcionou os calouros e falou das conquistas do curso. “Quero parabenizar todos vocês. Sabemos que cada um tem sua própria realidade, mas vocês chegaram até aqui. Nós estaremos juntos de vocês, buscando manter a qualidade desse curso, valorizando a riqueza dos saberes, dialogando ao longo de todo o curso, unindo os diversos saberes acadêmicos e tradicionais.”
Também compuseram o dispositivo de honra o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o assessor especial da Reitoria no campus Floresta, Pedro Lopes; a diretora do CEL, Simone Cordeiro; a coordenadora de Licenciatura Indígena, Maria Isabel da Silva; e o acadêmico ingressante da quarta turma, Purumã Shanenawa.
Doutorando conquista 1º lugar com pesquisa sobre desmatamento — Universidade Federal do Acre
O doutorando do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia (PPG-Bionorte/Ufac), Moisés Parreiras Pereira, conquistou o 1º lugar na categoria Área de Conservação e Uso Sustentável no 3º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, realizado em Cuiabá, de 1 a 5 de setembro.
A pesquisa premiada analisou o desmatamento no Acre a partir de dados do Programa de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite e do Google Earth Engine, avaliando a dimensão espacial e temporal das perdas florestais nos últimos dez anos. O trabalho destacou a necessidade de políticas públicas mais eficazes para conter o avanço do desmatamento e reduzir os impactos das queimadas.
“Receber esse prêmio é motivo de grande orgulho, não apenas pessoal, mas também institucional”, disse Pereira. “Essa conquista mostra que a ciência produzida no Acre tem relevância nacional e internacional. Agradeço à Ufac e ao PPG-Bionorte pelo incentivo e apoio, que foram fundamentais para que esse trabalho pudesse ser apresentado e reconhecido.”
Como reconhecimento, o estudante recebeu um notebook e um certificado de mérito. Além de Moisés, outros alunos do PPG-Bionorte/Ufac também foram premiados em diferentes categorias.
Ciberia
