Alunos de escola pública visitam Laboratório de Nanobiotecnologia — Universidade Federal do Acre

A Ufac promoveu o início das atividades acadêmicas da quarta turma do curso de Licenciatura Indígena, que passa agora a ser regularmente oferecido de dois em dois anos. O evento ocorreu nessa segunda-feira, 15, no Teatro do Moa, no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.

A cerimônia de abertura contou com apresentação de vídeo, produzido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sobre acolhimento, apoio e inclusão aos povos indígenas na Ufac e a entrega do kit estudantil. Houve, também, a palestra “Trajetórias Puyanawa: Educação, Desafios e Conquistas no Caminho da Universidade”, ministrada pela indígena do povo Puyanawa, Maria José Chaves dos Santos.

Em sua fala, a reitora Guida Aquino ressaltou a entrada do curso na modalidade regular. “Hoje estamos celebrando a quarta turma, com ingresso regular, como previsto. Essa é uma grande conquista, fruto do trabalho coletivo de todos nós que queremos uma universidade pública, de qualidade e inclusiva.”

O curso de Licenciatura Indígena, que teve sua primeira edição em 2008, já formou dezenas de profissionais, representantes de diversos povos do Acre. A graduação se divide em fases presenciais e intermediárias, distribuídas de forma flexível no calendário acadêmico, como salientou a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno. “É um curso diferenciado, com a pedagogia da alternância, que promove momentos na universidade e momentos nas comunidades indígenas.”

A coordenadora do curso, Maria Isabel da Silva, recepcionou os calouros e falou das conquistas do curso. “Quero parabenizar todos vocês. Sabemos que cada um tem sua própria realidade, mas vocês chegaram até aqui. Nós estaremos juntos de vocês, buscando manter a qualidade desse curso, valorizando a riqueza dos saberes, dialogando ao longo de todo o curso, unindo os diversos saberes acadêmicos e tradicionais.”

Também compuseram o dispositivo de honra o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o assessor especial da Reitoria no campus Floresta, Pedro Lopes; a diretora do CEL, Simone Cordeiro; a coordenadora de Licenciatura Indígena, Maria Isabel da Silva; e o acadêmico ingressante da quarta turma, Purumã Shanenawa.

