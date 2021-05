Alysson Bestene diz que TFD via rodoviária será melhor com Ponte do Madeira

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, disse que o tratamento fora do domicílio (TFD) será melhorado com a Ponte do Madeira quando o transporte do paciente usar ambulância rumo a Rio Branco.

Alysson diz que quanto à vacinação contra Covid-19 a meta é cumprir a campanha dedicada aos portadores de comorbidades.

“A Sesacre trabalha com dados científicos e concretizou o que tínhamos em mãos, a descendência de casos com leitos vagos nas UTIs”, observou o secretário.