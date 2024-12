Anvisa aprova testes da terapia revolucionária contra câncer do Butantan e Hemocentro de Ribeirão Preto

Sammy Gecsoyler



Um empresário acusado de ser espião chinês foi convidado ao Palácio de Buckingham e outras residências reais pelo Duque de York, foi relatado.

O homem – que foi banido da Grã-Bretanha pelo governo por motivos de segurança nacional – visitou o Palácio de Buckingham duas vezes e também entrou no Palácio de St James e no Castelo de Windsor a convite de Andrew, o Times relatado.

Na sexta-feira, o duque disse que “cessou todo contato” com o empresário quando surgiram preocupações sobre ele. Um comunicado de seu escritório disse que Andrew conheceu o indivíduo por meio de “canais oficiais”, sem “nada de natureza sensível jamais discutido”.

Em março passado, o empresário, conhecido apenas como H6, apresentou um caso à Comissão Especial de Recursos de Imigração (SIAC) depois de a então secretária do Interior, Suella Braverman, ter dito que ele deveria ser excluído do Reino Unido em março de 2023.

Os juízes foram informados de que, num briefing para o ministro do Interior em julho de 2023, as autoridades alegaram que H6 estava em posição de gerar relações entre figuras proeminentes do Reino Unido e altos funcionários chineses “que poderiam ser aproveitadas para fins de interferência política”.

Rana Mitter, professora ST Lee de relações EUA-Ásia na Harvard Kennedy School e especialista em política chinesa, disse ao programa Today da BBC Radio 4 que parte da estratégia de espionagem chinesa é procurar pessoas que possam ser “influentes ao longo do tempo”. mas estão “um pouco em crise”.

Ele disse que a situação envolvendo o duque de York e H6 “não é tanto uma questão de espionagem no sentido de tentar descobrir segredos, mas sim de tentar influenciar”.

“Conhecer as elites de países como a Grã-Bretanha é uma tarefa útil, não para o conhecimento imediato, mas talvez para o desenvolvimento a longo prazo dos vínculos na sociedade. Parece que é isso que está acontecendo aqui”, disse Mitter.

“Uma das coisas que muitas vezes acontece é procurar quem pode ser influente ao longo do tempo, mas talvez esteja em uma situação um pouco deprimida, um pouco estagnada.

“Um dos melhores exemplos de uma geração atrás teria sido o do presidente Richard Nixon – depois de ter renunciado em desgraça por causa de Watergate, foi frequentemente convidado para China.”

Vários jornais relataram que o rei foi informado sobre as ligações do seu irmão com o alegado espião.

As revelações ocorrem depois que a família real supostamente tomou novas medidas durante o verão para se distanciar do desgraçado duque, com o rei dizendo ter cortado seu “subsídio de subsistência” anual de £ 1 milhão e a segurança que Charles vinha financiando privadamente para a casa de Andrew.

Andrew Lownie, que está escrevendo uma biografia do duque e de Sarah, duquesa de York, disse que as últimas notícias envolvendo o irmão mais novo do rei impactariam a família em geral e o “futuro da monarquia”, ao pedir maior transparência em torno da realeza. ‘ finanças.

Ele disse: “Os verdadeiros escândalos que o cercam são mais financeiros do que sexuais.

“Dado que ele não consegue policiar as suas próprias atividades e compreender onde estão os limites morais, é hora de um escrutínio adequado das suas finanças e de um registo público dos interesses reais.

“A julgar pelos comentários online e artigos de jornais, este episódio é altamente prejudicial para toda a família real, cujas finanças e atividades empresariais deveriam agora ser mais transparentes.

Os conservadores seniores, incluindo Braverman, pediram que H6 perdesse o seu anonimato, como um “dissuasor para outros que participem em atividades semelhantes”.

Falando da Itália no sábado, a ministra do Interior, Yvette Cooper, disse: “Nossas agências de segurança e inteligência estão continuamente vigilantes contra qualquer ameaça à segurança nacional do Reino Unido, seja em torno de influência estrangeira, seja em torno de espionagem, seja em torno de qualquer ameaça à segurança.

“Não hesitaremos em agir sempre que surgir qualquer desafio.”

Questionada se o anonimato de H6 deveria ser levantado, ela disse: “Sempre respeitamos as decisões dos tribunais e também não comentamos casos individuais”.

O Palácio de Buckingham e o gabinete do Duque de York foram contatados para comentar.