Após a morte de um ciclista em Paris, a questão da violência rodoviária emerge no debate público

“Pare com a violência motorizada”. Este é o nome do convite à apresentação de provas lançado pela Federação Francesa de Utilizadores de Bicicletas (FUB) na sequência do morte de Paul Varry, ciclista de 27 anos esmagado até a morte, em 15 de outubro em Parisde forma voluntária, segundo os primeiros elementos da investigação, por um condutor que circulava num SUV na ciclovia.

Este drama trouxe à tona o tema da “violência motorizada” num debate público sobre mobilidade até agora dominado pela questão do desenvolvimento ou da ecologia. Copresidente da FUB, cuja convocatória para depoimentos sobre a violência sofrida por ciclistas nas estradas recebeu 818 contribuições em dois dias, o próprio Olivier Schneider parece surpreso com a dimensão do fenômeno. “Há muito tempo que defendemos medidas para limitar a insegurança rodoviária, mas nunca tivemos como alvo a violência intencional até agora”ele diz.

As autoridades públicas também começaram a medir a extensão do problema, que vai além da tradicional injunção de “compartilhar a estrada”. No dia 21 de outubro, as associações de ciclismo foram recebidas pelo Ministro Delegado dos Transportes, François Durovray, que era aguardado com grande expectativa sobre o assunto depois de demorar quatro dias para reagir à morte de Paul Varry. Ele anunciou-lhes um “missão contra a violência no trânsito”confiado a um “personalidade qualificada”.

Tornou-se um cliché: a partilha de estradas, em cidades saturadas, gera conflitos entre ciclistas cada vez mais numerosos, peões cujos espaços protegidos são por vezes sacrificados a projectos de ciclismo, e automobilistas que, para alguns, têm dificuldade em aceitar a perda do monopólio sobre a estrada. Mas, para além das frustrações de todos, os resultados da segurança rodoviária, ano após ano, são implacáveis: são, na grande maioria dos casos, os carros – e os seus condutores – que matam.

Trabalho de conscientização incompleto

“Em 2023, 221 ciclistas foram mortoscontou o Observatório Nacional Interministerial de Segurança Rodoviária, (…) um aumento de +18% em relação a 2019.” Entre os pedestres, serão 439 mortes em 2023, uma queda de 10% em relação a 2019. E quando pedestres ou ciclistas morrem em acidente com terceiro, em 72% dos casos, esse terceiro está dirigindo carro ou veículo utilitário .

Este aumento do número de vítimas é – pelo menos em parte – o corolário do impressionante crescimento da utilização de bicicletas, cuja utilização aumentou 20% entre 2020 e 2021, segundo a Plataforma Nacional de Frequências. Aumento incentivado pelo Estadocom objetivo ecológico. Elisabeth Borne lançou em 2018, quando era ministra responsável pelos transportes, um Plano Vélo, alocados 465 milhões de euros em quatro anos. Este plano foi ampliado à sua chegada a Matignon com, desta vez, a promessa de 1,25 mil milhões de euros entre 2023 e 2028.

