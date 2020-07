Após liberar academias e cultos, Xapuri tem 80 novos casos de Covid-19 e prefeito faz apelo: ‘fica em casa’

“Quando a gente perde o medo do bicho, o bicho come a gente. A gente não pode relaxar, precisamos ter os cuidados, tudo que está estabelecido, as regras precisam ser seguidas. Quero pedir que tenhamos os cuidados necessários para que a gente possa realmente sair disso sem grandes perdas. Já temos perdas de vida em Xapuri e não queremos mais que isso aconteça. Vamos ter medo, porque assim você se previne. Precisamos fazer de Xapuri uma cidade que combate a Covid pela consciência das pessoas. Xapuri, fica em casa”, disse.

Ainda segundo o prefeito, apesar da não proibição, das oito igrejas evangélicas da cidade, apenas duas abriram. Nenhuma igreja católica voltou a funcionar em Xapuri. Com relação às academias, das quatro que tem na cidade, segundo ele, somente duas voltaram a funcionar, seguindo as determinações.

Ele criticou o fato de o governo ter dividido os municípios em regionais para avaliar a situação da pandemia no estado.

“O problema é que foi dividido em regional e nós em Xapuri estamos verde. É aí que descordo do decreto, porque eu faço meu dever de casa e outras cidades não fazem e eu tenho que ir por eles. Tem que ser por município. Não existe prefeito regional e sim municipal. É por isso que eu, com os critérios do próprio decreto do governador, estou em zona verde, com menos de 500 casos, 65% curadas, duas pessoas internadas”, afirmou o prefeito.

O decreto municipal que flexibiliza as medidas em Xapuri tem validade até o próximo dia 15 de julho. O prefeito disse que vai manter a medida até o final do prazo e depois vai analisar a situação do município e definir como vão ficar as determinações na cidade.

Vale destacar que na primeira reunião que o comitê apresentou os resultados, foi informado que cada município segue a classificação da regional, como foi dividido. Dentro daquela fase, as cidades têm autonomia para decidir por medidas preconizadas em cada bandeira.

Somente a regional do Juruá, Tarauacá/Envira foi reclassificada para a bandeira laranja, que quer dizer alerta. As demais seguem em emergência.

Coronavírus em Xapuri

Com pouco mais de 19 mil habitantes, o município de Xapuri tem 310 casos de Covid-19 confirmados, segundo último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgado neste sábado (11). Outros 359 casos foram descartados. Em todo Acre já são 16.080 casos da doença.

No ranking da incidência média da doença, o município aparece em 11º lugar no Acre, com taxa de 160 para cada 10 mil habitantes. Os municípios de Assis Brasil e Cruzeiro do Sul apresentam as maiores incidências do estado com 302 e 265,5 para cada 10 mil habitantes, respectivamente.