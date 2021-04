Após mobilização popular, governo do estado envia motor para balsa em Xapuri

Quase 15 dias após assumir o compromisso de enviar um novo motor para operar na balsa que faz a travessia do rio Acre em Xapuri, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) entregou o equipamento na manhã desta quinta-feira, 29.

O equipamento chegou de avião à cidade, transportado do município do Jordão, para atenuar uma crise gerada pela má condição do motor que vinha funcionando precariamente na embarcação a ponto de ter quebrado em meio a uma travessia, na noite da última terça-feira, 27.

O diretor de operações do Deracre, Ronan Fonseca, explicou que o governo teve dificuldade para encontrar no mercado local um motor do porte necessário para impulsionar a embarcação que opera em Xapuri, razão pela qual foi preciso deslocar um que já estava pronto para uso no município do Jordão. “Tivemos que montar uma operação de guerra, saindo de Rio Branco às 5 horas da manhã para chegar nesse horário aqui e poder fazer a entrega desse equipamento para a comunidade. O objetivo é montar isso o mais rápido possível e eliminar esse transtorno”, disse o diretor do órgão estadual.

Na tarde desta quarta-feira, 28, o prefeito Ubiracy Vasconcelos foi cobrado por uma comissão que representava os usuários dos serviços prestados pela balsa e se comprometeu em buscar uma parceria com o governo do estado para ajudar na manutenção dos serviços, inclusive adquirindo mais um motor.

A balsa mantida pelo governo do estado por meio do Deracre é o único meio de transporte para veículos na travessia entre os dois lados da cidade e já é considerada insuficiente, pelo seu tamanho e capacidade de peso, para atender adequadamente a demanda existente, que continua em crescimento.

As dificuldades ocasionadas pela travessia, que não ocorre 24 horas por dia, deixando a comunidade do bairro Sibéria isolada do restante da cidade por várias horas, reforça a histórica reivindicação da população local pela construção de uma ponte sobre o rio Acre, projeto que faz parte do programa do atual governo estadual.