Após quadro de infecção de jogadores, CBF remarca jogo do Rio Branco para segunda (19)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido do Rio Branco Futebol Clube e adiou a partida do Estrelão pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

A partida que seria realizada neste domingo, 18, em Bragança, interior do Pará, contra o Bragantino, foi adiada porque 17 jogadores foram hospitalizados com sintomas de infecção intestinal, após jantarem em um restaurante no município paraense na noite de sábado.

Dos 17 atletas atendidos na UPA da cidade, 11 receberam atestados médicos, os impossibilitando de disputar a partida marcada para hoje.

A diretoria do Rio Branco registrou boletim de ocorrência na delegacia da cidade de Bragança, já que apesar de outras pessoas terem se alimentado no mesmo restaurante, não há registro de atendimento médico semelhante ao que ocorreu com a delegação do Rio Branco.

A partida foi remarcada para esta segunda-feira, 19, às 15 horas no estádio Diogão.