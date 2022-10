Após rajadas de ventos de 70 km/h, vila na zona rural de Rio Branco tem mais de 50 casas atingidas

Conforme a Defesa Civil Municipal, as rajadas de ventos chegaram a cerca de 70 quilômetros por hora. O temporal, com chuva, ficou concentrado nessa região da capital acreana, e deixou um cenário de destruição pela vila. Dezenas de casas também ficaram destelhadas.

“Estamos ainda nos atendimentos e vamos começar a fazer um trabalho de catalogação. Foi muito concentrada essa ocorrência, tivemos rajadas de ventos de até 70 km/h, com vários casos de destelhamentos, árvores que caíram sobre as residências e na via pública, quedas de postes de energia”, disse o coronel.

Este período no Acre é marcado por fortes tempestades, que podem, inclusive, causar danos. Na última quinta-feira (6), um bebê de seis meses morreu após ser arremessado junto com o telhado de uma casa durante um forte vendaval que caiu em Rio Branco. O acidente ocorreu no Ramal Novo Horizonte, no bairro Vila Acre.