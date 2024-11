Após vistoria do Ministério da Saúde, Fundhacre entra na fase final para habilitação de transplante ósseo

Karolini Oliveira



Dois projetos que contemplam o turismo regenerativo na comunidade Croa e na Trilha Chico Mendes serão apresentados pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 29), que está sendo realizada entre os dias 11 e 24 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão.

A apresentação faz parte do painel “Acre+ resiliente: Estratégias Estaduais de Enfrentamento e Adaptação às Mudanças Climáticas”, em que expõem projetos o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), a Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi), o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) e a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo. O painel terá como foco políticas que promovem a sustentabilidade e adaptação da população local aos desafios do aquecimento global, preservando a biodiversidade e qualidade de vida.

Marcelo Messias, secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, apresenta os projetos de turismo regenerativo no Acre na sexta-feira, 15, e destaca as propostas que fomentam modelos sustentáveis, de conscientização sobre a preservação da natureza e de geração de emprego e renda para as comunidades locais.

“O Acre é um estado rico em biodiversidade e as comunidades tradicionais que desenvolvem o Turismo de Base Comunitária, o etnoturismo e tantas outras vivências e experiências tradicionais únicas do nosso estado têm potenciais para fazer uso do turismo como meio para contribuir para a resiliência climática e mitigação das mudanças do clima. E isso nós fazemos revitalizando ecossistemas e promovendo o fortalecimento das comunidades”, disse.

Como funcionam os projetos

O projeto Rio Croa Sustentável propõe o turismo fluvial com energia solar, com a aquisição de barcos que reduzem a utilização de combustíveis com a utilização de placas solares para o funcionamentos do motor. A proposta destaca a ação ambientalmente responsável, economicamente viável e atrativa para os turistas, com preservação do manto verde que é destaque no local.

Já o projeto Turismo Regenerativo propõe o plantio de árvores em áreas degradadas da Trilha Chico Mendes, uma das maiores do Brasil, na Reserva Extrativista Chico Mendes, alcançando os municípios de Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia. O objetivo é que a relação entre as comunidades e os turistas, por meio do plantio de árvores, contribua na regeneração ambiental e na conscientização a respeito da conservação da Amazônia.

“A nossa participação na COP 29 visa buscar parcerias e investimentos de instituições nacionais e internacionais interessadas em nos auxiliar na promoção da conservação e no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esperamos retornar com bons resultados”, concluiu Marcelo Messias.











