Aprovado Minha Casa, Minha Vida para famílias de classe média; renda entre 8 e R$ 12 mil

Agora a classe média também vai poder usar o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para comprar o seu cantinho. O governo acaba de ampliar o programa social de moradia. A nova faixa começa a valer já na primeira quinzena de maio.

Confirmada pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta segunda-feira (15), a criação da Faixa 4 do MCMV é voltada para famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.

A expectativa é que aproximadamente 120 mil novas famílias serão atendidas ainda este ano. As novas regras preveem um financiamento de imóveis de até R$ 500 mil, com juros mais baixos do que os praticados pelos bancos.

O que significa Faixa 4

Com o Faixa 4, o Minha Casa, Minha Vida se abre para uma grande parcela da população que estava fora do programa. A taxa de juros será de 10,5% ao ano, abaixo do mercado, que chega a 12%.

O financiamento vai poder ser feito em até 420 parcelas, ou seja, 35 anos. Serão R$ 30 bilhões em recursos destinados à nova categoria, vindos do FGTS, da poupança, da Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e também do Fundo Social do Pré-Sal.

O secretário-executivo do Ministério das Cidades, Hailton Madureira, explicou a mudança: “Corrigimos os limites de renda, criamos o Minha Casa, Minha Vida – Classe Média e seguimos com o nosso compromisso de mostrar que este é um programa para todos.”

Regras específicas

Os financiamentos da Faixa 4 terão regras específicas.

Até 80% do valor do imóvel vai poder ser financiado e a compra só vale para o primeiro imóvel, conforme regras do FGTS.

Quem não tem FGTS ainda vai poder participar, porém pagando juros mais altos que os cotistas.

Reajuste nas outras faixas

Além disso, o Conselho Curador do FGTS também aprovou outras alterações nos limites das demais faixas do programa.

Veja abaixo como ficaram as rendas:

Faixa 1: renda familiar de até R$ 2.850,00, com subsídio de até 95% do valor do imóvel;

Faixa 2: renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil, com subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos

Faixa 3: renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil, sem subsídios, mas com condições de financiamento facilitadas

Faixa 4: renda familiar de R$ 8 mil a R$ 12 mil, com juros de 10,5% ao ano, 420 parcelas e limite de financiamento de até R$ 500 mil, de imóveis novos e usados.

A expectativa do governo é de atingir mais de 120 mil famílias.







